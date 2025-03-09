9 березня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна витрачати багато грошей

9 березня віряни вшановують пам'ять 40 мучеників Севастійських. Вони були воїнами, які таємно сповідували християнство і загинули за віру.

У цей день наші предки займалися генеральним прибиранням своїх осель. Про заборони й прикмети на 9 березня – розповідає 24 Канал з посиланням на Коломийську єпархію Православної церкви України.

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День пам'яті 40 мучеників Севастійських

Вони народилися у Каппадокії та брали участь у багатьох битвах. Ними керував язичник Агрікол. Якось чоловік наказав військовим поклонитися ідолам, але почув відмову. За це воїнів-християн схопили та покарали, кинувши їх у холодне озеро. Язичники знову дали шанс вірянам зректися Ісуса Христа, але ті були відданими Господу. Через деякий час мучеників сильно побили, а потім кинули у вогонь. Кістки святих пізніше знайшли у річці інші християни, які поховали їх за всіма традиціями.

Що не можна робити

Не варто сперечатися та сваритися з рідними.

Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити й в'язати.

Не варто витрачати багато грошей, бо тоді накличете фінансові труднощі.

Не рекомендується починати робити ремонт.

Народні прикмети

Якщо надворі вітряно, то влітку буде холодно.

Якщо почуєте спів синиць, то очікуйте потепління.

Якщо сьогодні ясна погода, то такою ж буде і весна.

Якщо ластівки вже прилетіли, то цьогоріч буде рясний врожай.

Що ще відзначають

День народження Тараса Шевченка. Його збірка поезій "Кобзар" зробила великий внесок у розвиток літератури. Шевченко став не лише символом національного відродження, а й заклав фундамент української літературної мови.

Міжнародний день ді-джея. Його встановили у 2002 році. Що цікаво, саме у цей день в усьому світі люди об'єднуються та збирають кошти на допомогу дитячим організаціям.