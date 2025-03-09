В этот день наши предки занимались генеральной уборкой своих домов. О запретах и приметах на 9 марта – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной церкви Украины.
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День памяти 40 мучеников Севастийских
Они родились в Каппадокии и участвовали во многих битвах. Ими руководил язычник Агрикол. Однажды мужчина приказал военным поклониться идолам, но услышал отказ. За это воинов-христиан схватили и наказали, бросив их в холодное озеро. Язычники снова дали шанс верующим отречься от Иисуса Христа, но те были преданными Господу. Через некоторое время мучеников сильно избили, а затем бросили в огонь. Кости святых позже нашли в реке другие христиане, которые похоронили их по всем традициям.
Что нельзя делать
- Не стоит спорить и ссориться с родными.
- Не следует заниматься рукоделием, в частности шить и вязать.
- Не стоит тратить много денег, потому что тогда накличете финансовые трудности.
- Не рекомендуется начинать делать ремонт.
Народные приметы
- Если на улице ветрено, то летом будет холодно.
- Если услышите пение синиц, то ожидайте потепления.
- Если сегодня ясная погода, то такой же будет и весна.
- Если ласточки уже прилетели, то в этом году будет обильный урожай.
Что еще отмечают
День рождения Тараса Шевченко. Его сборник стихов "Кобзарь" сделал большой вклад в развитие литературы. Шевченко стал не только символом национального возрождения, но и заложил фундамент украинского литературного языка.
Международный день ди-джея. Его установили в 2002 году. Что интересно, именно в этот день во всем мире люди объединяются и собирают средства на помощь детским организациям.