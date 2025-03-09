В этот день наши предки занимались генеральной уборкой своих домов. О запретах и приметах на 9 марта – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной церкви Украины.

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День памяти 40 мучеников Севастийских

Они родились в Каппадокии и участвовали во многих битвах. Ими руководил язычник Агрикол. Однажды мужчина приказал военным поклониться идолам, но услышал отказ. За это воинов-христиан схватили и наказали, бросив их в холодное озеро. Язычники снова дали шанс верующим отречься от Иисуса Христа, но те были преданными Господу. Через некоторое время мучеников сильно избили, а затем бросили в огонь. Кости святых позже нашли в реке другие христиане, которые похоронили их по всем традициям.

Что нельзя делать

Не стоит спорить и ссориться с родными.

Не следует заниматься рукоделием, в частности шить и вязать.

Не стоит тратить много денег, потому что тогда накличете финансовые трудности.

Не рекомендуется начинать делать ремонт.

Народные приметы

Если на улице ветрено, то летом будет холодно.

Если услышите пение синиц, то ожидайте потепления.

Если сегодня ясная погода, то такой же будет и весна.

Если ласточки уже прилетели, то в этом году будет обильный урожай.

Что еще отмечают

День рождения Тараса Шевченко. Его сборник стихов "Кобзарь" сделал большой вклад в развитие литературы. Шевченко стал не только символом национального возрождения, но и заложил фундамент украинского литературного языка.

Международный день ди-джея. Его установили в 2002 году. Что интересно, именно в этот день во всем мире люди объединяются и собирают средства на помощь детским организациям.