У цей день наші предки займалися генеральним прибиранням своїх осель. Про заборони й прикмети на 9 березня – розповідає 24 Канал з посиланням на Коломийську єпархію Православної церкви України.
Не пропустіть Календар релігійних свят на березень 2025 року: що відзначатимуть українці
День пам'яті 40 мучеників Севастійських
Вони народилися у Каппадокії та брали участь у багатьох битвах. Ними керував язичник Агрікол. Якось чоловік наказав військовим поклонитися ідолам, але почув відмову. За це воїнів-християн схопили та покарали, кинувши їх у холодне озеро. Язичники знову дали шанс вірянам зректися Ісуса Христа, але ті були відданими Господу. Через деякий час мучеників сильно побили, а потім кинули у вогонь. Кістки святих пізніше знайшли у річці інші християни, які поховали їх за всіма традиціями.
Що не можна робити
- Не варто сперечатися та сваритися з рідними.
- Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити й в'язати.
- Не варто витрачати багато грошей, бо тоді накличете фінансові труднощі.
- Не рекомендується починати робити ремонт.
Народні прикмети
- Якщо надворі вітряно, то влітку буде холодно.
- Якщо почуєте спів синиць, то очікуйте потепління.
- Якщо сьогодні ясна погода, то такою ж буде і весна.
- Якщо ластівки вже прилетіли, то цьогоріч буде рясний врожай.
Що ще відзначають
День народження Тараса Шевченка. Його збірка поезій "Кобзар" зробила великий внесок у розвиток літератури. Шевченко став не лише символом національного відродження, а й заклав фундамент української літературної мови.
Міжнародний день ді-джея. Його встановили у 2002 році. Що цікаво, саме у цей день в усьому світі люди об'єднуються та збирають кошти на допомогу дитячим організаціям.