9 жовтня віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова Алфеєва. Він проповідував християнство у багатьох країнах світу.

У цей день наші предки рубали дрова на зиму. Про заборони й інші свята 9 жовтня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.

День пам'яті апостола Якова Алфеєва

Він був одним з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. Яків відзначався щирістю та простотою, тому Господь покликав його стати проповідником Його слова. Відгукнувшись на цей поклик, Яків залишив усе земне й пішов за Христом, ставши свідком див, страждань і воскресіння Спасителя. Після зішестя Святого Духа апостол вирушив у далекі краї, щоб поширювати християнство серед людей. Яків навертав язичників до віри, руйнував храми ідолопоклонників, та зцілював вірян. За допомогою Божої сили Яків творив дива, зокрема лікував хворих і виганяв з них злих духів. Своє життя апостол завершив так само, як і його Вчитель. Так, Якова розіп'яли на хресті.

Що не можна робити?

Не варто заздрити, конфліктувати та пліткувати.

Не можна сваритися та сперечатися з рідними.

Не рекомендується починати нові справи, бо тоді привабите невдачі у життя.

Не слід відмовляти у допомозі нужденним.

Що ще відзначають?