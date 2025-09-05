В Україні завжди можна почути безліч яскравих та оригінальних прізвищ. Деякі з родових імен збереглися ще з козацьких часів, інші – утворилися від стародавніх ремесел чи природних явищ.

Такі прізвища часто викликають усмішку, цікавість або навіть захоплення, адже за кожним стоїть унікальна історія. Про цікаві українські родові імена, які одразу привертають увагу – розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

Які цікаві українські прізвища привертають увагу?

Будь-яке українське прізвище здатне розповісти про коріння, заняття чи навіть риси характеру предків. В українській культурі можна зустріти десятки промовистих прізвищ, що звучать яскраво й символічно. Чимало з них навіть мають козацьке походження. Серед українських прізвищ, які привертають увагу:

Неборачко – це прізвище має жартівливе звучання, тому може запам'ятатися надовго. Наразі відомо про 203 носії такого родового імені, які живуть в Україні.

Соловей – воно асоціюється з пташкою, яка вміє красиво співати та зачаровувати своїм голосом. Нині налічується понад 11 000 власників цього милозвучного прізвища.

Вернигора – таке родове ім'я згадується у козацьких реєстрах за 1756 і 1649 роки. В Україні мешкають 2219 представників цих прізвищ.

Писаренко – ймовірно, це прізвище належало козацьким писарям, адже згадується у реєстрах за 1756, 1649 і 1638 роки. Родове ім'я вважається поширеним в Україні, бо відомо про 6505 його носіїв.

Довбуш – асоціюється з Олексою Довбушем, легендарним опришківським ватажком у Карпатах. 1271 представник цього прізвища живе в Україні.

Гармата – таке родове ім'я належало сильним людям, які переважно займалися військовою справою. 298 українців мають це родове прізвище.

Чабанець – його зазвичай отримували сини пастухів. Лише 167 громадян України можуть похизуватися таким прізвищем.

Вишиваний – асоціюється з вишиванкою, тому належало людям, які особливо сильно пишалися власною культурою. Відомо про 116 представників такого прізвища в Україні.

Які українські прізвища мають цікаве походження?