Путін їм не довіряє: генерал-майор СБУ в запасі про неочікувану версію щодо підриву Кіріллова

В Москві у результаті вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Ігор Кіріллов. Це не перша операція з ліквідації російських військових високопосадовців. Водночас Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за неї.

Проте Владімір Путін звинуватив Київ у ліквідації російського високопосадовця Кіріллова. Генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун розповів 24 Каналу, що Україні не обов'язково брати на себе відповідальність за ці операції, адже саме такою практикою користуються у світі.

До теми Ліквідація генерала Кіріллова: Україна принизила Путіна у нього на порозі – The Telegraph

Міг заважати російській владі

"Тому, кому треба, зрозуміє, хто це робив. А зараз не той час, щоб піариться на таких речах", – зауважив Ягун.

Він припустив, що можлива версія, коли ліквідація генерал-лейтенанта була потрібна саме російській владі.

Кіріллов міг заважати Кремлю, на думку генерал-майор СБУ в запасі, тому що за останній період близько 140 генералів та високопосадовців російського міноборони були або усунуті з посад, або затримані, або зникли з інформаційного простору.

Він був медійною особою, через яку реалізовувалось дуже багато інформаційних спецоперацій – наприклад, щодо "бойових комарів", "біолабораторій", "брудної ядерної бомби" тощо. Він брав участь в подіях, які можна охарактеризувати як воєнні злочини. Зокрема, Кіріллов був причетний до захоплення Запорізької атомної електростанції,

– пояснив Ягун.

Якщо припустити, що Кіріллов був причетний до якихось корупційних дій, затримати його просто так російська влада не могла і тому, на його думку, підтягнула під висування йому підозри службою безпеки його ліквідацію.

Після цього Путін сказав, що це буцімто величезний провал російських спецслужб. Це при тому, що він ніколи не визнавав жодних провалів. Проте дуже зручно, як зазначив Ягун, ліквідувавши людину, яка заважає, покласти відповідальність за це на українські спецслужби. І тепер це він може використовувати в контексті майбутніх переговорів.

Це я навів лише одну з можливих версій. А тому в цьому контексті (українським спецслужбам – 24 Канал) краще мовчати,

– сказав генерал-майор СБУ в запасі.

В Росії військові завжди були неугодні владі, тому що вони швидше уловлювали зміни, можливу необхідність реформ та бачили ситуацію критично з іншого боку. Тому вони можуть становити небезпеку для російської влади і під час так званої "СВО", і після неї.

Путін це розуміє, особливо після заколоту Євгенія Пригожина, коли частина російських генералів пішла на співпрацю з ним. Тому у глави Кремля залишається страх та недовіра до генералів, і він призначає вже третього міністра оборони, який не є вихідцем з лав військових,

– підкреслив Віктор Ягун.

До слова, військовий експерт Роман Світан вважає, що контррозвідка СБУ понад 2 роки збирала докази причетності російського генерал-лейтенанта до воєнних злочинів. Напередодні ліквідації Кіріллову оголосили підозру за масове застосування забороненої хімічної зброї проти українських військових. Тому, за словами Світана, "щойно до ліквідаторів потрапила ця інформація, вони просто його відмінусували".