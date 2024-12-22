Путин им не доверяет: генерал-майор СБУ в запасе о неожиданной версии о подрыве Кириллова

В Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов. Это не первая операция по ликвидации российских военных чиновников. В то же время Украина официально не взяла на себя ответственность за нее.

Однако Владимир Путин обвинил Киев в ликвидации российского высокопоставленного чиновника Кириллова. Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун рассказал 24 Каналу, что Украине не обязательно брать на себя ответственность за эти операции, ведь именно такой практикой пользуются в мире.

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Мог мешать российской власти

"Тому, кому надо, поймет, кто это делал. А сейчас не то время, чтобы пиарится на таких вещах", – заметил Ягун.

Он предположил, что возможна версия, когда ликвидация генерал-лейтенанта была нужна именно российским властям.

Кириллов мог мешать Кремлю, по мнению генерал-майора СБУ в запасе, потому что за последний период около 140 генералов и высокопоставленных чиновников российского минобороны были либо, отстранены от должностей, или задержаны, или исчезли из информационного пространства.

Он был очень известным медийным лицом, через которую реализовывалось очень много информационных спецопераций – например, по "боевым комарам", "биолаборатории", "грязную ядерную бомбу" и тому подобное. Участвовал в событиях, которые можно характеризовать как военные преступления. В частности, Кириллов был причастен к захвату Запорожской атомной электростанции,

– объяснил Ягун.

Если предположить, что Кириллов был причастен к каким-то коррупционным действиям, задержать его просто так российские власти не могли и поэтому, по его мнению, подтянула под выдвижение ему подозрения службы безопасности его ликвидацию.

После этого Путин сказал, что это якобы огромный провал российских спецслужб. Это при том, что он никогда не признавал никаких провалов. Однако очень удобно, как отметил Ягун, ликвидировав человека, который мешает, возложить ответственность за это на украинские спецслужбы. И теперь это он может использовать в контексте будущих переговоров.

Это я привел лишь одну из возможных версий. А потому в этом контексте (украинским спецслужбам – 24 Канал) лучше молчать,

– сказал генерал-майор СБУ в запасе.

В России военные всегда были неугодны власти, потому что они быстрее улавливали изменения, возможную необходимость реформ и видели ситуацию критически с другой стороны. Поэтому они могут представлять опасность для российской власти и род время так называемой "СВО" и после нее.

Путин это понимает, особенно после мятежа Евгения Пригожина, когда часть российских генералов пошла на сотрудничество с ним. Поэтому у главы Кремля остается страх и недоверие к генералам, и он назначает уже третьего министра обороны, который не является выходцем из рядов военных,

– подчеркнул Виктор Ягун.

К слову, военный эксперт Роман Свитан считает, что контрразведка СБУ более 2 лет собирала доказательства причастности российского генерал-лейтенанта к военным преступлениям. Накануне его ликвидации Кириллову объявили подозрение за массовое применение запрещенного химического оружия против украинских военных. Поэтому, по словам Свитана, "как только к ликвидаторам попала эта информация, они просто его отминусовали".