Росіяни активізували атаки на двох напрямках, але не мають прориву: огляд фронту від ISW

Росія продовжує тиснути на українські позиції на Сумщині, Харківщині та Донеччині, проте реальних змін на фронті немає. Більшість заяв про "просування" походять із непідтверджених російських джерел.

Росія продовжує використовувати тактику проникнення у населені пункти малими групами. Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Як змінилася лінія фронту?

Російські окупаційні війська 2 лютого продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, однак підтверджених територіальних просувань не зафіксовано.

За непідтвердженими даними російських воєнних блогерів, підрозділи Росії нібито просунулися в районі населених пунктів Покровка та Лукашівка поблизу кордону. Водночас в ISW зазначають, що подібні заяви можуть бути елементом інформаційно-психологічної кампанії, спрямованої на створення враження "обвалу фронту" в Україні.

Також повідомляється про атаки російських військ у прикордонних районах Сумської та Курської областей, зокрема поблизу Андріївки, Олексіївки, Юнаківки та Яблунівки. Один із російських воєнкорів заявив, що під час спроб захоплення села Рижівка загинуло понад 200 російських військових за останні три тижні.

Лінія фронту станом на 3 лютого / карти ISW

На Харківщині російські сили здійснювали наступальні дії в районі Вовчанська та на північ від Куп'янська. За даними ISW, зафіксовано незначне просування росіян у південній частині Вовчанська та на північний схід від Піщаного поблизу Куп'янська.

Водночас російські війська продовжують наступальні операції й на Донеччині. Бої тривають у районах Слов'янська, Лимана, Костянтинівки, Покровська та Дружківки. Українські військові повідомляють про активне застосування ворогом дронів, артилерії та тактичної авіації, а також про спроби проникнення малими штурмовими групами.

У Запорізькій області російські підрозділи намагалися просунутися в напрямку Гуляйполя та Оріхова, однак підтверджених змін лінії фронту також немає.

Бойових дій впродовж 1 та 2 лютого на Херсонщині – не зафіксовано.

Що говорять українські військові про ситуацію на фронті?