Вперше після встановлення миру між Єреваном та Баку літак вірменського прем'єра пролетів над територією Азербайджану. У Пашиняна це назвали кроком до "створення атмосфери взаємної довіри".

Речниця Ніколи Пашиняна повідомила, що прем'єр Вірменії з 30 серпня по 6 вересня здійснював закордонний візит. Для перельоту він скористався небом над Азербайджаном, передає 24 Канал.

Що відомо про проліт Пашиняна над Азербайджаном?

В Єревані нагадали, що азербайджанські літаки вже давно використовують повітряний простір Вірменії для зв'язку між основною частиною Азербайджану та Нахічеванською Автономною Республікою.

Там наголосили, що 8 серпня в Білому домі Вірменія та Азербайджан уклали угоду, спрямовану на нормалізацію відносин між двома країнами після 35 років конфлікту.

Тоді відповідні органи Вірменії звернулися до Азербайджану з проханням надати дозвіл на повітряний коридор для літака Ніколи Пашиняна і отримали позитивну відповідь.

Цей факт ми розглядаємо як практичний крок до розблокування комунікацій у регіоні, просування порядку денного миру та формування атмосфери взаємної довіри,

– наголосили у прем'єр Вірменії.

Що відомо про мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном?