Навіщо Росія піднімала свій "літак судного дня"

Росіяни 12 грудня підіймали в небо Іл-96, який ще називають "літаком судного дня", Він виконує роль повітряного пункту управління, раніше його використовували перед запуском ракети "Орешник".

Його підіймають в небо напередодні небезпеки або дій, які можуть до неї призвести. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що цей літак керує багатьма процесами.

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Що означає використання літака

Судно ретранслює команди зі 100% гарантією, що його не вразять, адже на таких дальностях це практично неможливо. Коли підіймаються командні пункти за межами зони ураження, то це свідчить про підготовку або перевірку дій.

Також не варто відкидати інформаційно-психологічну операцію, до якої часто вдаються росіяни. Варто розуміти, що Україна завжди перебуває у стані бойової готовності. Алгоритми роботи під час небезпеки давно напрацьовані.

Комплекс "Орешник" належить до ракет середньо дальності. Ми про нього багато говоримо останнім часом, але у росіян є близько 500 міжконтинентальних балістичних ракет. Вони можуть досягти до будь-якого місця в Україні, Європі та в частині Америки,

– розповів льотчик-інструктор.

Небезпека застосування зброї збільшилась, але не варто піддаватися паніці. До того ж не обов'язково Росія знову застосує "Орешник". Окупанти мають дуже багато різних засобів, які можуть використати у будь-який момент.

Чи міг Путін бути на борту літака

На судні точно перебуває екіпаж, але не обов'язково там має бути вище керівництво. Є польоти за курсом бойової підготовки, які виконує сам екіпаж. Крім цього, без командування літак підіймають тоді, коли відбувається перевірка систем, засобів зв'язку, проведення випробувань.

Офіцери командного пункту проходять тренування, навчання. Тому поява перших осіб держави на борту є малоймовірною. Вірогідність становить не більше, ніж 3%.

Хоча, можливо, що після зустрічі Дмітрія Мєдвєдєва і Сі Цзіньпіна щось змінилося. Президент Китаю міг дати дозвіл використати щось нове,

– зауважив полковник ЗСУ в запасі.

До слова, про небезпеку повторного застосування "Орешника" написали західні ЗМІ. У публікаціях стверджують, що це може відбутися найближчими днями.