Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко в ефірі 24 Каналу зазначив, що використання "Орешника" стало стратегічною помилкою Владіміра Путіна. За його словами, цей інцидент продемонстрував світу неадекватність російського керівництва та ще раз підтвердив, що Москва продовжує застосовувати гібридні методи для дестабілізації Європи.

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"Світ побачив, що Росія не здатна вести цивілізований діалог. Після тристоронньої зустрічі у Парижі за участю Зеленського, Трампа та Макрона Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на майже мільярд доларів. Це свідчить про те, що міжнародна спільнота зробила для себе чіткі висновки", – наголосив Буряченко.

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Політолог підкреслив, що повторне використання "Орешника" не налякає європейців та американців, а лише пришвидшить передачу Україні сучасних систем ППО. Крім того, західні партнери стають дедалі рішучішими у своїй підтримці, адже Україна є ключовим елементом їхньої власної безпеки.

Україна виграє для них час. Використання "Орешника" не піде в плюс Москві, а навпаки – тільки послабить їх. Це буде їхньою дипломатичною помилкою. Втім, попри все це, виключати повторну демонстрацію "Орешника" не варто,

– додав політолог.

Буряченко також зазначив, що використання "Орешника" проти мирного міста мало для Росії зворотний ефект. Публічне оголошення про це Путіним лише поглибило міжнародну ізоляцію Москви.

"Після цього, окрім Орбана, важко уявити європейського лідера, який буде готовий до переговорів із Путіним. Шольц чи Макрон, які раніше шукали діалогу, тепер навряд чи наважаться на це", – підсумував Буряченко.