Православна церква Литви хоче відокремитися від російської та засуджує війну проти України

Православна церква Литви хоче прискорити процес відходу від московського патріархату. Для цього вони ухвалили звернення до Синоду російської православної церкви.

Також церква засудила війну, яку Росія веде проти України. Це трапилось 27 грудня під час загальних зборів Литовської православної церкви у Вільнюсі.

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Що відомо про заяву православної церкви Литви

На зборах православна церква Литви на всіх рівнях – єпископів, духовенства та мирян:

засудила війну проти України;

підтримала антивоєнну позицію свого предстоятеля митрополита Віленського та Литовського Інокентія;

підтвердила курс на здобуття більшої церковної незалежності та ухвалила відповідне звернення до Священного Синоду російської православної церкви.

Принципова позиція Литовської православної церкви полягає в тому, що церковний статус має бути приведений у відповідність до реального стану речей,

– мовиться в повідомленні церкви.

Також там зазначили, що їхній зв'язок є московським патріархатом: "...Є виключно канонічним і аж ніяк не перешкоджає церковній самостійності".

Варто зауважити, що раніше предстоятель церкви митрополит Інокентій звертався до Синоду російської православної церкви з клопотанням, щоб Литовській православній архієпископії надали статус самоврядної церкви.

Важливі новини про РПЦ

В американському Інституті вивчення війни заявили, що настоятель російської православної церкви Кіріл підтримує війну проти України. Проте він просив, щоб його священників не мобілізовували на війну в Україну, тобто на вірну смерть.

Зокрема, Кіріл говорив, що церква отримала звільнення в період часткової мобілізації. Однак він закликав Кремль формально законодавчо закріпити це положення для священників.

Варто зауважити, що російська православна церква може понести відповідальність за геноцид проти української нації. Детальніше про це читайте за посиланням.