Також церква засудила війну, яку Росія веде проти України. Це трапилось 27 грудня під час загальних зборів Литовської православної церкви у Вільнюсі.
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Що відомо про заяву православної церкви Литви
На зборах православна церква Литви на всіх рівнях – єпископів, духовенства та мирян:
- засудила війну проти України;
- підтримала антивоєнну позицію свого предстоятеля митрополита Віленського та Литовського Інокентія;
- підтвердила курс на здобуття більшої церковної незалежності та ухвалила відповідне звернення до Священного Синоду російської православної церкви.
Принципова позиція Литовської православної церкви полягає в тому, що церковний статус має бути приведений у відповідність до реального стану речей,
– мовиться в повідомленні церкви.
Також там зазначили, що їхній зв'язок є московським патріархатом: "...Є виключно канонічним і аж ніяк не перешкоджає церковній самостійності".
Варто зауважити, що раніше предстоятель церкви митрополит Інокентій звертався до Синоду російської православної церкви з клопотанням, щоб Литовській православній архієпископії надали статус самоврядної церкви.
Важливі новини про РПЦ
- В американському Інституті вивчення війни заявили, що настоятель російської православної церкви Кіріл підтримує війну проти України. Проте він просив, щоб його священників не мобілізовували на війну в Україну, тобто на вірну смерть.
- Зокрема, Кіріл говорив, що церква отримала звільнення в період часткової мобілізації. Однак він закликав Кремль формально законодавчо закріпити це положення для священників.
- Варто зауважити, що російська православна церква може понести відповідальність за геноцид проти української нації. Детальніше про це читайте за посиланням.