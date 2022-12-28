Також церква засудила війну, яку Росія веде проти України. Це трапилось 27 грудня під час загальних зборів Литовської православної церкви у Вільнюсі.

Читайте також Треба було раніше видалити цю ракову пухлину, – митрополит про обшуки УПЦ МП

Що відомо про заяву православної церкви Литви

На зборах православна церква Литви на всіх рівнях – єпископів, духовенства та мирян:

засудила війну проти України;

підтримала антивоєнну позицію свого предстоятеля митрополита Віленського та Литовського Інокентія;

підтвердила курс на здобуття більшої церковної незалежності та ухвалила відповідне звернення до Священного Синоду російської православної церкви.

Принципова позиція Литовської православної церкви полягає в тому, що церковний статус має бути приведений у відповідність до реального стану речей,

– мовиться в повідомленні церкви.

Також там зазначили, що їхній зв'язок є московським патріархатом: "...Є виключно канонічним і аж ніяк не перешкоджає церковній самостійності".

Варто зауважити, що раніше предстоятель церкви митрополит Інокентій звертався до Синоду російської православної церкви з клопотанням, щоб Литовській православній архієпископії надали статус самоврядної церкви.

Звернуть увагу! У травні 2022 року прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте написала листа Вселенському патріарху Варфоломію І. Вона підтримала православних християн Литви, які хочуть відокремитися від московського патріархату. Вона зазначила, що публічна підтримка Кірілом війни проти України – неприйнятна для частини православних християн Литви.

Важливі новини про РПЦ