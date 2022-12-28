Церковь также осудила войну, которую Россия ведет против Украины. Это произошло 27 декабря во время общего собрания Литовской православной церкви в Вильнюсе.

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Что известно о заявлении православной церкви Литвы

На собрании православная церковь Литвы на всех уровнях – епископов, духовенства и мирян:

осудила войну против Украины;

поддержала антивоенную позицию своего предстоятеля митрополита Виленского и Литовского Иннокентия;

подтвердила курс на обретение большей церковной независимости и приняла соответствующее обращение к Священному Синоду российской православной церкви.

Принципиальная позиция Литовской православной церкви состоит в том, что церковный статус должен быть приведен в соответствие с реальным положением вещей,

– говорится в сообщении церкви.

Также там отметили, что их связь является московским патриархатом: "...Есть исключительно канонической и отнюдь не препятствует церковной самостоятельности".

Следует заметить, что ранее предстоятель церкви митрополит Иннокентий обращался в Синод российской православной церкви с ходатайством, чтобы Литовской православной архиепископии предоставили статус самоуправляющейся церкви.

Обратит внимание! В мае 2022 года премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните написала письмо Вселенскому патриарху Варфоломею І. Она поддержала православных христиан Литвы, желающих отделиться от московского патриархата. Она отметила, что публичная поддержка Кириллом войны против Украины – неприемлема для части православных христиан Литвы.

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