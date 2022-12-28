Православная церковь Литвы хочет отделиться от российской и осуждает войну против Украины
Источник:ЛПЦ
Православная церковь Литвы хочет ускорить процесс отхода от московского патриархата. Для этого они приняли обращение к Синоду российской православной церкви.
Церковь также осудила войну, которую Россия ведет против Украины. Это произошло 27 декабря во время общего собрания Литовской православной церкви в Вильнюсе.
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Что известно о заявлении православной церкви Литвы
На собрании православная церковь Литвы на всех уровнях – епископов, духовенства и мирян:
- осудила войну против Украины;
- поддержала антивоенную позицию своего предстоятеля митрополита Виленского и Литовского Иннокентия;
- подтвердила курс на обретение большей церковной независимости и приняла соответствующее обращение к Священному Синоду российской православной церкви.
Принципиальная позиция Литовской православной церкви состоит в том, что церковный статус должен быть приведен в соответствие с реальным положением вещей,
– говорится в сообщении церкви.
Также там отметили, что их связь является московским патриархатом: "...Есть исключительно канонической и отнюдь не препятствует церковной самостоятельности".
Следует заметить, что ранее предстоятель церкви митрополит Иннокентий обращался в Синод российской православной церкви с ходатайством, чтобы Литовской православной архиепископии предоставили статус самоуправляющейся церкви.Обратит внимание! В мае 2022 года премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните написала письмо Вселенскому патриарху Варфоломею І. Она поддержала православных христиан Литвы, желающих отделиться от московского патриархата. Она отметила, что публичная поддержка Кириллом войны против Украины – неприемлема для части православных христиан Литвы.
Важные новости о РПЦ
- В американском Институте изучения войны заявили, что настоятель российской православной церкви Кирилл поддерживает войну против Украины. Однако он просил, чтобы его священников не мобилизовывали на войну в Украину, то есть на верную смерть.
- В частности, Кирилл говорил, что церковь получила освобождение в период частичной мобилизации. Однако он призвал Кремль формально законодательно закрепить это положение для священников.
- Следует отметить, что российская православная церковь может понести ответственность за геноцид против украинской нации. Подробнее об этом читайте за ссылкой.