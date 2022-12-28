Православная церковь Литвы хочет отделиться от российской и осуждает войну против Украины

Православная церковь Литвы хочет ускорить процесс отхода от московского патриархата. Для этого они приняли обращение к Синоду российской православной церкви.

Церковь также осудила войну, которую Россия ведет против Украины. Это произошло 27 декабря во время общего собрания Литовской православной церкви в Вильнюсе.

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Что известно о заявлении православной церкви Литвы

На собрании православная церковь Литвы на всех уровнях – епископов, духовенства и мирян:

осудила войну против Украины;

поддержала антивоенную позицию своего предстоятеля митрополита Виленского и Литовского Иннокентия;

подтвердила курс на обретение большей церковной независимости и приняла соответствующее обращение к Священному Синоду российской православной церкви.

Принципиальная позиция Литовской православной церкви состоит в том, что церковный статус должен быть приведен в соответствие с реальным положением вещей,

– говорится в сообщении церкви.

Также там отметили, что их связь является московским патриархатом: "...Есть исключительно канонической и отнюдь не препятствует церковной самостоятельности".

Следует заметить, что ранее предстоятель церкви митрополит Иннокентий обращался в Синод российской православной церкви с ходатайством, чтобы Литовской православной архиепископии предоставили статус самоуправляющейся церкви.

Важные новости о РПЦ

В американском Институте изучения войны заявили, что настоятель российской православной церкви Кирилл поддерживает войну против Украины. Однако он просил, чтобы его священников не мобилизовывали на войну в Украину, то есть на верную смерть.

В частности, Кирилл говорил, что церковь получила освобождение в период частичной мобилизации. Однако он призвал Кремль формально законодательно закрепить это положение для священников.

Следует отметить, что российская православная церковь может понести ответственность за геноцид против украинской нации. Подробнее об этом читайте за ссылкой.