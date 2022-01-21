У МОЗ заявили, що жорсткого локдауну не вводитимуть, але є нюанс

Головний санітарний лікар Ігор Кузін запевнив, що найближчим часом в Україні не будуть оголошувати жорсткий локдаун.

Однак окремі області країни можуть перейти у червону зону карантину. Усе це зважаючи на епідеміологічну ситуацію в регіонах та поширення штаму Омікрон.

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За його словами, таких обмежень, які були у 2020 році, не планують вводити.

Ігор Кузін – головний санлікар "Під час хвилі Омікрону планується застосування таких же обмежень карантинних. Єдине, що будемо стимулювати місцеві органи влади більш активно застосовувати вимоги помаранчевої зони".

Він наголосив, що помаранчева зона є попереджувальною.

Червона зона розширюватиметься

помаранчевий рівень епідемічної небезпеки не має додаткових обмежень – він є сигналом того, що регіон наближається до червоної зони. Але при потребі місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження самостійно.

Проте, зважаючи на епідеміологічну ситуацію в регіонах, першою до червоної зони може увійти Івано-Франківська область – там стрімко погіршується ситуація.

"Величезна кількість випадків, яка підтверджена лабораторно. Дуже велика кількість госпіталізацій. Відсоток або тренд до госпіталізації зростає до 70% впродовж однієї доби. Тобто велика кількість людей госпіталізується одночасно", – пояснив Кузін.

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При запровадженні червоного рівня епіднебезпеки зберігаються всі попередні обмеження, а також забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

В червоній зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат. Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу