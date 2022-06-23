Лукашенко готовий вдавати будь-що, аби Путін його не вбив, – Піонтковський

23 червня 2022 , 21:15
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Олександр Лукашенко "водить за носа" президента Росії Володимира Путіна всі 20 років, що він при владі. Проте такі дії самопроголошеного президента Білорусі почалися ще при Борисі Єльцині.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Він зазначив, що Лукашенко готовий вдавати будь-що, аби Путін його не вбив. Це геніальний політик. Адже кожного року самопроголошений президент Білорусі приїжджав до Москви та пив в Грановитой Палаті стакан з горілкою. Тоді підписував якусь нову угоду, яка була про всеосяжне обʼєднання з Росією, отримував 10 мільярдів доларів – і їхав назад.

Проте ніколи ні на секунду не був готовий робити те, що від нього хотіли, – спочатку Єльцин, а потім Путін,
– повідомив Андрій Піонтковський.

"Він геніально грав на імперських інстинктах російської еліти. Не Путін винайшов всі ці імперські комплекси. Вони постійно були, адже вони постійно хотіли домінувати. А він їм продавав надію на відновлення "величі Радянського Союзу". Це перший його прийом", – пояснив російський публіцист.

За його словами, другий прийом – це слова Лукашенка, що він, як щит, захищає Росію від НАТО. Саме ці його військові зусилля нібито вимагають конкретної фінансової компенсації.

"Так він й перебивався. Проте особливо тяжко було під час виборів. Адже тоді Путін грав не на його боці. Путін думав про те, щоб замінити Лукашенка на людей, які більш схильні до поривів обʼєднатися", – підсумував Піонтковський.

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Автор: Марія Лелека