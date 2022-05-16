Лукашенко під страхом розстрілу, – Піонтковський пояснив, чому Білорусь не вводить війська

Олександр Лукашенко не може наважитись віддати наказ своїм військам вступити у війну проти України. Самопроголошений президент Білорусі розуміє, якою катастрофою це для нього обернеться.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Водночас він звернув увагу на ставлення представників країн-членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) до російського президента.

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Лукашенка підуть скидати, – Піонтковський

"Лукашенко під страхом розстрілу відмовляється вводити війська в Україну не тому, що він "друг українського народу", а тому що розуміє: це військо негайно перетвориться у білоруський національний легіон і піде скидати його", – заявив Андрій Піонтковський.

Зауважте, що у Білорусі вже почали розміновувати територію, де базувалися російські війська. Однак це не означає, що зникла загроза для України.

Друга особиста ганьба Путіна

Ризики нової атаки з Білорусі відкидати не можна, хоч Лукашенко і заявив, що його армія участі у війні не братиме (проте надавши Росії свою територію для наступу вже взяла). Самопроголошений президент Білорусі підтримує дії Путіна, тому ситуація може змінитись у будь-який момент.

До слова, на саміті ОДКБ Лукашенко видав чергову абсурдну заяву щодо України. І це окрім заклику до країн-членів згуртуватися, інакше вже завтра "їх може просто не стати".

Самопроголошений президент Білорусі вирішив, що захопити Україну хоче Польща. В його уяві Варшава створила "тисячні підрозділи" для цього. За словами Андрія Піонтковського, держави-члени ОДКБ навіть не збираються підтримувати наміри Путіна чи Лукашенка.

Вони всі (держави ОДКБ – 24 канал) тільки чекають падіння Росії,

– заявив Піонтковський.

"Сьогоднішнє ОДКБ – це друга особиста ганьба Путіна після параду", – вважає російський публіцист.

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У Москві відбувся саміт ОДКБ: коротко

16 травня у Кремлі відбувся саміт країн Організації договору про колективну безпеку. Україну представники країн-членів обговорювали у закритому форматі.

Зокрема, саме на саміті ОДКБ Путін різко змінив свою позицію щодо вступу Фінляндії та Швеції в НАТО. Раніше у Росії говорили про "загрозу через розширення Альянсу", проте позиція раптово змінилася і чомусь "проблем вже нема".

Оскільки обговорення України на відповідному саміті було "за зачиненими дверима", можна лише припускати, що сказав російський диктатор. Військові експерти зазначали, що Путін міг попросити президентів Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану ввести свої війська в Україну, щоб допомогти армії окупантів.

Крім того, вже на осінь 2022 року країни ОДКБ запланували спільні військові навчання.

Андрій Піонтковський про саміт ОДКБ: дивіться відео



