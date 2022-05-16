Лукашенко под страхом расстрела, – Пионтковский объяснил, почему Беларусь не вводит войска
Александр Лукашенко не может отважиться отдать приказ своим войскам вступить в войну против Украины. Самопровозглашенный президент Беларуси понимает, какой катастрофой это для него обернется.
Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. В то же время, он обратил внимание на отношение представителей стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к российскому президенту.
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Лукашенко пойдут сбрасывать, – Пионтковский
"Лукашенко под страхом расстрела отказывается вводить войска в Украину не потому, что он "друг украинского народа", а потому что понимает: это войско немедленно превратится в белорусский национальный легион и пойдет сбрасывать его", – заявил Андрей Пионтковский.
Заметьте, что в Беларуси уже начали разминировать территорию, на которой базировались российские войска. Однако это не значит, что исчезла угроза для Украины.Важно! Риски новой атаки из Беларуси отвергать нельзя, хотя Лукашенко и заявил, что его армия не будет участвовать в войне (однако предоставив России свою территорию для наступления уже взяла). Самопровозглашенный президент Беларуси поддерживает действия Путина, поэтому ситуация может измениться в любой момент.
Второй личный позор Путина
К слову, на саммите ОДКБ Лукашенко издал очередное абсурдное заявление по Украине. И это кроме призыва к странам-членам сплотиться, иначе уже завтра "их может просто не стать".
Самопровозглашенный президент Беларуси решил, что захватить Украину хочет Польша. В его воображении Варшава создала "тысячные подразделения" для этого. По словам Андрея Пионтковского, государства-члены ОДКБ даже не собираются поддерживать намерения Путина или Лукашенко.
Они все (государства ОДКБ – 24 канал) только ждут падения России,
– заявил Пионтковский.
"Сегодняшнее ОДКБ – это второй личный позор Путина после парада", – считает российский публицист.
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В Москве прошел саммит ОДКБ: коротко
- 16 мая в Кремле прошел саммит стран Организации договора о коллективной безопасности. Украину представители стран-членов обсуждали в закрытом формате.
- В частности, именно на саммите ОДКБ Путин резко изменил свою позицию по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Ранее в России говорили об "угрозе из-за расширения Альянса", однако позиция внезапно изменилась и, почему-то, "проблем уже нет".
- Поскольку обсуждение Украины на соответствующем саммите было "за закрытой дверью", можно лишь предполагать, что сказал российский диктатор. Военные эксперты отмечали, что Путин мог попросить президентов Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана ввести свои войска в Украину, чтобы помочь армии оккупантов.
- Кроме того, уже к осени 2022 года страны ОДКБ запланировали совместные военные учения.
Андрей Пионтковский о саммите ОДКБ: смотрите видео