Лукашенко под страхом расстрела, – Пионтковский объяснил, почему Беларусь не вводит войска

Александр Лукашенко не может отважиться отдать приказ своим войскам вступить в войну против Украины. Самопровозглашенный президент Беларуси понимает, какой катастрофой это для него обернется.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. В то же время, он обратил внимание на отношение представителей стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к российскому президенту.

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Лукашенко пойдут сбрасывать, – Пионтковский

"Лукашенко под страхом расстрела отказывается вводить войска в Украину не потому, что он "друг украинского народа", а потому что понимает: это войско немедленно превратится в белорусский национальный легион и пойдет сбрасывать его", – заявил Андрей Пионтковский.

Заметьте, что в Беларуси уже начали разминировать территорию, на которой базировались российские войска. Однако это не значит, что исчезла угроза для Украины.

Второй личный позор Путина

Риски новой атаки из Беларуси отвергать нельзя, хотя Лукашенко и заявил, что его армия не будет участвовать в войне (однако предоставив России свою территорию для наступления уже взяла). Самопровозглашенный президент Беларуси поддерживает действия Путина, поэтому ситуация может измениться в любой момент.

К слову, на саммите ОДКБ Лукашенко издал очередное абсурдное заявление по Украине. И это кроме призыва к странам-членам сплотиться, иначе уже завтра "их может просто не стать".

Самопровозглашенный президент Беларуси решил, что захватить Украину хочет Польша. В его воображении Варшава создала "тысячные подразделения" для этого. По словам Андрея Пионтковского, государства-члены ОДКБ даже не собираются поддерживать намерения Путина или Лукашенко.

Они все (государства ОДКБ – 24 канал) только ждут падения России,

– заявил Пионтковский.

"Сегодняшнее ОДКБ – это второй личный позор Путина после парада", – считает российский публицист.

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В Москве прошел саммит ОДКБ: коротко

16 мая в Кремле прошел саммит стран Организации договора о коллективной безопасности. Украину представители стран-членов обсуждали в закрытом формате.

В частности, именно на саммите ОДКБ Путин резко изменил свою позицию по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Ранее в России говорили об "угрозе из-за расширения Альянса", однако позиция внезапно изменилась и, почему-то, "проблем уже нет".

Поскольку обсуждение Украины на соответствующем саммите было "за закрытой дверью", можно лишь предполагать, что сказал российский диктатор. Военные эксперты отмечали, что Путин мог попросить президентов Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана ввести свои войска в Украину, чтобы помочь армии оккупантов.

Кроме того, уже к осени 2022 года страны ОДКБ запланировали совместные военные учения.

Андрей Пионтковский о саммите ОДКБ: смотрите видео