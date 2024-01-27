Візит Лукашенка до Путіна: Чаленко припустив, що плануватимуть диктатори

Алєксандр Лукашенко знову полетів до Владіміра Путіна. Повідомляється, що у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту вони святкуватимуть "80-річчю визволення Ленінграда". Крім цього диктатори обговорять "міжнародну тематику" та плани на найближчі три роки.

Утім, мовитиметься не лише про це. Керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко пояснив 24 Каналу, яку роль наразі відграє Білорусь для Росії і як Путін намагається переорієнтувати Лукашенка від Китаю.

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Про що говоритимуть Лукашенко і Путін

Очевидно, що диктатори обговорюватимуть не лише союзницькі проєкти. Білорусь наразі виступає інструментом збільшення тиску на країни Заходу і східний фланг НАТО, відзначив Чаленко.

"Їхня лякалка з точки зору можливого нападу на Польщу чи Литву збільшуватиметься. Саме Білорусь може взяти дуже активно участь. Звичайно це й тема мігрантів на східному кордоні ЄС, яка нікуди не дівається, просто трошки зменшують її активність, потім знову збільшують. Я думаю, що так само Росія з Білоруссю будуть пропрацьовати цей варіант", – припустив аналітик.

З іншого боку Путіну треба показати посилення економічної співпраці з Білоруссю. Оскільки Лукашенка наразі переорієнтовує до себе Китай і диктатор може втратити найбільшого свого союзника саме через певні двосторонні відносини Мінська та Пекіна.

"В даному випадку – це торговельні відносини, але плюс Білорусь бере зараз участь у БРІКС щодо інтеграційних утворень. Вона ж там не захищає насправді інтереси Росії. Всі ці моменти зараз координуються і ініціюються безпосередньо Пекіном. Тому Росії варто подумати чи є у неї дійсно сьогодні настільки потужний соратник у вигляді Білорусі, чи просто в певний момент вона змінить собі васала", – додав Чаленко.

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