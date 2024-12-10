Яку мету переслідує Лукашенко, уклавши з Путіним угоду про взаємну безпеку

Росія та Білорусь продовжують поглиблювати свої відносини – країни уклали договір про взаємний захист свого суверенітету і конституційного ладу. Цей договір передбачає залучення, зокрема, російської ядерної зброї. Водночас цією угодою Росія планує зміцнити зобов'язання Алєксандра Лукашенка перед нею.

По це розповів 24 Каналу заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко, зазначивши, чому підписання цього договору важливо для Лукашенка. Також раніше Владімір Путін заявив, що хоче розмістити нову російську ракету "Орешник" в Білорусі.

До теми Лукашенко божиться, що в Білорусі є ядерна зброя і погрожує її застосувати

Це перевірка

Латушко наголосив, що між Росією та Білоруссю укладено достатньо договорів і їх поєднує доволі тісна військова співпраця. Зокрема, є військова доктрина Союзної держави 2021 року, також відбувались спільні військові навчання між Росією та Білоруссю.

Проте, на його думку, підписання цього договору пов'язано з розміщенням в Білорусі російської ядерної зброї. А також з чіткішим зобов'язанням з боку Лукашенка щодо його реакції на звернення Росії, коли їй буде потрібна допомога збройних сил Білорусі.

Це перевірка Лукашенка на відданість,

– зауважив керівник Народного антикризового управління.

Водночас Лукашенко спробував прикрити себе з усіх боків, змінивши законодавство. Нині рішення щодо направлення збройних сил Білорусі за межі країни ухвалює не він, а всебілоруські народні збори, які складаються з 1200 осіб.

Він намагається відтермінувати ухвалення рішення, а також розподілити відповідальність у разі його прийняття,

– пояснив Латушко.

Все це, за його словами, інформаційно-пропагандистська гра. Лукашенко намагається у такий спосіб дістати підтримку білоруського суспільства через те, що він має такого стратегічного партнера як Росія, який захистить Білорусь різними видами озброєння – артилерією, "Орешником", ядерною зброєю.

Однак насправді Білорусі ніхто не погрожує. У жодного сусіда країни, за виключенням якраз росіян, немає наміру нападати на неї,

– зазначив він.

Всі ці дії спрямовані на збереження особистої влади Лукашенка, тому що всі загрози йому особисто він сприймає, як загрози щодо народу та держави.

Лукашенко чомусь вважає, якщо народ проти нього, а це так, і демократичний світ не хоче мати з ним нічого спільного, то це спрямовано проти держави. Однак це проти саме Лукашенка, який є узурпатором і міжнародним бандитом. Але диктаторам потрібно домовлятися і вони намагаються підтримувати один одного,

– підкреслив Павло Латушко.

Зазначимо, що аналітики ISW вважають, що укладання договору про взаємну безпеку і розміщення "Орешника" в Білорусі – це "черговий етап фактичної анексії Білорусі та підриву її суверенітету". Нова угода та, зокрема, домовленості про створення спільного ринку електроенергії, ще більше інтегрують Білорусь у Союзну державу.