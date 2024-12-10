Какую цель преследует Лукашенко, заключив с Путиным соглашение о взаимной безопасности

Россия и Беларусь продолжают углублять свои отношения – страны заключили договор о взаимной защите своего суверенитета и конституционного строя. Этот договор предусматривает привлечение, в частности, российского ядерного оружия. В то же время этим соглашением Россия планирует укрепить обязательства Александра Лукашенко перед ней.

Об этом рассказал 24 Каналу заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, отметив, почему подписание этого договора важно для Лукашенко. Также ранее Владимир Путин заявил, что хочет разместить новую российскую ракету "Орешник" в Беларуси.

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Это проверка

Латушко отметил, что между Россией и Беларусью заключено достаточно договоров и их объединяет довольно тесное военное сотрудничество. В частности, есть военная доктрина Союзного государства 2021 года, также проходили совместные военные учения между Россией и Беларусью.

Однако, по его мнению, подписание этого договора связано с размещением в Беларуси российского ядерного оружия. А также с четким обязательством со стороны Лукашенко относительно его реакции на обращение России, когда ей потребуется помощь вооруженных сил Беларуси.

Это проверка Лукашенко на преданность,

– отметил руководитель Народного антикризисного управления.

В то же время Лукашенко попытался прикрыть себя со всех сторон, изменив законодательство. Сейчас решение о направлении вооруженных сил Беларуси за пределы страны принимает не он, а всебелорусское народное собрание, состоящее из 1200 человек.

Он пытается отсрочить принятие решения, а также распределить ответственность в случае его принятия,

– объяснил Латушко.

Все это, по его словам, информационно-пропагандистская игра. Лукашенко пытается таким образом получить поддержку белорусского общества из-за того, что он имеет такого стратегического партнера как Россия, который защитит Беларусь различными видами вооружения – артиллерией, "Орешником", ядерным оружием.

Однако на самом деле Беларуси никто не угрожает. Ни у одного соседа, за исключением как раз россиян, нет намерения напасть на нее,

– отметил он.

Все эти действия направлены на сохранение личной власти Лукашенко, потому что все угрозы ему лично он воспринимает, как угрозы в отношении народа и государства.

Лукашенко почему-то считает, если народ против него, а это так, и демократический мир не хочет иметь с ним ничего общего, то это направлено против государства. Однако это против именно Лукашенко, который является узурпатором и международным бандитом. Но диктаторам нужно договариваться, и они пытаются поддерживать друг друга,

– подчеркнул Павел Латушко.

Отметим, что аналитики ISW считают, что заключение договора о взаимной безопасности и размещение "Орешника" в Беларуси – это "очередной этап фактической аннексии Беларуси и подрыва ее суверенитета". Новое соглашение и, в частности, договоренности о создании общего рынка электроэнергии, еще больше интегрируют Беларусь в Союзное государство.