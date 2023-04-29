Лукашенко більше не хоче воювати: що могло спонукати диктатора раптово змінити риторику

Алєксандр Лукашенко вирішив змінити свою позицію. Раніше він доводив, що Білорусь нібито хочуть окупувати Польща та Україна разом з НАТО. А днями заявив, що ніхто на країну не буде нападати.

Про це 24 Каналу розповів голова Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко. Він зазначив, що при цьому Лукашенко наполягає на тому, що Білорусі потрібна ядерна зброя. З точки зору білоруського диктатора, вона нібито є чинником стримування від можливого нападу.

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Перекручена логіка

Опозиційний політик зауважив, що Лукашенко є професійним брехуном, який займається цим щонайменше 20 років. В потрібний момент він буде говорити те, що потрібно.

"В його заявах присутня перекручена логіка. Він розуміє, яка перед ним аудиторія (Лукашенко зустрічався з мешканцями міста Вітка у Гомельській області – 24 Канал), що їм потрібно говорити. Також він розуміє, що в Білорусі є частина його прихильників, яка "купує" його риторику", – наголосив Латушко.

Лукашенко й надалі буде продовжувати проголошувати цей наратив: мовляв, я за мир, але Білорусі потрібна ядерна зброя, що на нас не напали.

Фактично визнається винним

Латушко припустив, що "миролюбні" заяви білоруського диктатора можуть бути пов'язаними, зокрема, з резолюцією ПАРЄ.

Вона викликала шок у Лукашенко та його оточення. Вони почали голосно реагувати та назвали цю резолюцію ледве не "злочином",

– розповів опозиціонер.

Він звернув увагу на те, що в резолюції підкреслюється роль Лукашенко. Він фактично визнається винним у незаконному переміщенні неповнолітніх дітей з окупованих Росією територій України в Білорусь.

"Команда народного антикризового керування підготувала попередній звіт і передала його українській стороні по дипломатичних каналах. У звіті вказано, що дій стосовно українських дітей здійснюються на системній основі", – підкреслив Латушко.

В резолюції ПАРЄ зазначено, що відомо щонайменше про 2 тисячі українських дітей, яких було вивезено до Білорусі. Він додав, що на території країни є три табори, де їх розміщують: два – у Мінській області та один – в Гомельській області.

Займається цим так званий благодійний фонд Олексія Талая, і він сам зізнався в цьому в інтерв'ю. Талай пояснив свою діяльність пристойними приводами. Також він наголошує, що це діти, які прибувають до Білорусі у супроводі батьків, не згадуючи про сиріт,

– наголосив співрозмовник.

Талай зізнався, що свою діяльність розпочав у 2021 році за вказівкою Лукашенко, і тим самим підставив білоруського диктатора.

"Ми маємо дуже багато доказів. Зокрема, розпорядження, підписане Лукашенком, про необхідність депортування українських дітей на територію Білорусі. Це схоже на кейс Путіна та Львової-Бєлової. Вона заявила, що виконує розпорядження російського диктатора. А зараз Талай говорить, що виконує доручення Лукашенко", – зауважив опозиційний політик.

Павло Латушко про резолюцію ПАРЄ, яка стосується Лукашенко: дивіться відео

Він відзначив, що стосовно Лукашенко стоїть питання видачі ордера на його арешт. Адже доказів зібрано достатньо.

"В українських правозахисників – ми з ними також в контакті – і в Генерального прокурора України їх є ще набагато більше", – впевнений Павло Латушко.

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Резолюція ПАРЄ щодо депортації українських дітей до Росії та Білорусі

ПАРЄ 27 квітня ухвалила резолюцію "Депортація та примусове переміщення українських дітей і інших цивільних осіб до Росії та на тимчасово окуповані території України: створення умов для їх безпечного повернення, припинення цих злочинів та покарання винних".

В документі зазначено, що задокументовані факти депортації українських дітей підпадають під дію Конвенції про геноцид 1948 року. Відповідно до її 2 статті, насильницьке переміщення дітей з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу вважається злочином геноциду.

Також резолюція закликає МКС у Гаазі розглянути можливість притягнення до відповідальності винних за злочин геноциду. Серед них може бути зокрема самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко, адже ПАРЄ визнала його причетним до депортації українських дітей.

Лукашенко 28 квітня прилетів у місто Вітка в Гомельській області. Там він зустрівся зі своїми "прихильниками" та завив їм, що "не хоче воювати". Також Лукашенко поспілкувався з фермерами: наказав їм вчасно засівати землю та не говорити про війну.