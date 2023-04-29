Повергло в шок Лукашенко: что могло побудить диктатора внезапно изменить риторику

Александр Лукашенко решил изменить свою позицию. Ранее он доказывал, что Беларусь якобы хотят оккупировать Польша и Украина вместе с НАТО. А на днях заявил, что никто на страну не будет нападать.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. Он отметил, что при этом Лукашенко настаивает на том, что Беларуси нужно ядерное оружие. С точки зрения белорусского диктатора, оно якобы является фактором сдерживания от возможного нападения.

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Извращенная логика

Оппозиционный политик отметил, что Лукашенко является профессиональным лжецом, который занимается этим по меньшей мере 20 лет. В нужный момент он будет говорить то, что нужно.

"В его заявлениях присутствует извращенная логика. Он понимает, какая перед ним аудитория (Лукашенко встречался с жителями города Ветка в Гомельской области – 24 Канал), что им нужно говорить. Также он понимает, что в Беларуси есть часть его сторонников, которая "покупает" его риторику", - подчеркнул Латушко.

Лукашенко и дальше будет продолжать провозглашать этот нарратив: мол, я за мир, но Беларуси нужно ядерное оружие, которое на нас не напало.

Фактически признается виновным

Латушко предположил, что "миролюбивые" заявления белорусского диктатора могут быть связаны, в частности, с резолюцией ПАСЕ.

Она вызвала шок у Лукашенко и его окружения. Они начали громко реагировать и назвали эту резолюцию чуть ли не "преступлением",

– рассказал оппозиционер.

Он обратил внимание не на то, что в резолюции подчеркивается роль Лукашенко. Он фактически признается виновным в незаконном перемещении несовершеннолетних детей с оккупированных Россией территорий Украины в Белоруссию.

"Команда народного антикризисного управления подготовила предварительный отчет и передала его украинской стороне по дипломатическим каналам. В отчете указано, что действия в отношении украинских детей осуществляются на системной основе", – подчеркнул Латушко.

В резолюции ПАСЕ указывается, что известно как минимум о 2 тысячах украинских детей, которые были вывезены в Беларусь. Он добавил, что на территории страны есть три лагеря, где их размещают: два – в Минской области и один – в Гомельской области.

Занимается этим так называемый благотворительный фонд Алексея Талая, и он сам признался в этом в интервью. Талай объяснил свою деятельность благовидными предлогами. Также он отмечает, что это дети, прибывающие в Беларусь в сопровождении родителей, не упоминая о сиротах,

– подчеркнул собеседник.

Талай признался, что свою деятельность начал в 2021 году по указанию Лукашенко, и тем самым подставил белорусского диктатора.

"У нас очень много доказательств. В частности, распоряжение, подписанное Лукашенко, о необходимости депортирования украинских детей на территорию Беларуси. Это похоже на кейс Путина и Львовской-Беловой. Она заявила, что выполняет распоряжение российского диктатора. А сейчас Талай говорит, что выполняет поручение Лукашенко", – заметил оппозиционный политик.

Павел Латушко о резолюции ПАСЕ, касающейся Лукашенко: смотрите видео

Он отметил, что по отношению к Лукашенко стоит вопрос выдачи ордера на его арест. Ведь доказательств собрано достаточно.

"У украинских правозащитников – мы с ними тоже в контакте – и у Генерального прокурора Украины их еще гораздо больше", – уверен Павел Латушко.

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Резолюция ПАСЕ по депортации украинских детей в Россию и Белоруссию

ПАСЕ 27 апреля приняла резолюцию "Депортация и принудительное перемещение украинских детей и других гражданских лиц в Россию и на временно оккупированные территории Украины: создание условий для безопасного возвращения, прекращения этих преступлений и наказания виновных".

В документе говорится, что задокументированные факты депортации украинских детей подпадают под действие Конвенции о геноциде 1948 года. Согласно ее 2 статье, насильственное перемещение детей с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу считается преступлением геноцида.

Также резолюция призывает МКС в Гааге рассмотреть возможность привлечения к ответственности виновных за преступление геноцида. Среди них может быть, в частности, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, ведь ПАСЕ признала его причастным к депортации украинских детей.

Лукашенко 28 апреля прилетел в город Ветка в Гомельской области. Там он встретился со своими "поклонниками" и завил им, что "не хочет воевать". Также Лукашенко пообщался с фермерами: велел им вовремя засевать землю и не говорить о войне.