Об этом 24 Каналу рассказал глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. Он отметил, что при этом Лукашенко настаивает на том, что Беларуси нужно ядерное оружие. С точки зрения белорусского диктатора, оно якобы является фактором сдерживания от возможного нападения.

Важно "Украина уже не готовит нападение": Лукашенко неожиданно заявил, что не хочет воевать

Извращенная логика

Оппозиционный политик отметил, что Лукашенко является профессиональным лжецом, который занимается этим по меньшей мере 20 лет. В нужный момент он будет говорить то, что нужно.

"В его заявлениях присутствует извращенная логика. Он понимает, какая перед ним аудитория (Лукашенко встречался с жителями города Ветка в Гомельской области – 24 Канал), что им нужно говорить. Также он понимает, что в Беларуси есть часть его сторонников, которая "покупает" его риторику", - подчеркнул Латушко.

Лукашенко и дальше будет продолжать провозглашать этот нарратив: мол, я за мир, но Беларуси нужно ядерное оружие, которое на нас не напало.

Фактически признается виновным

Латушко предположил, что "миролюбивые" заявления белорусского диктатора могут быть связаны, в частности, с резолюцией ПАСЕ.

Она вызвала шок у Лукашенко и его окружения. Они начали громко реагировать и назвали эту резолюцию чуть ли не "преступлением",

– рассказал оппозиционер.

Он обратил внимание не на то, что в резолюции подчеркивается роль Лукашенко. Он фактически признается виновным в незаконном перемещении несовершеннолетних детей с оккупированных Россией территорий Украины в Белоруссию.

"Команда народного антикризисного управления подготовила предварительный отчет и передала его украинской стороне по дипломатическим каналам. В отчете указано, что действия в отношении украинских детей осуществляются на системной основе", – подчеркнул Латушко.

В резолюции ПАСЕ указывается, что известно как минимум о 2 тысячах украинских детей, которые были вывезены в Беларусь. Он добавил, что на территории страны есть три лагеря, где их размещают: два – в Минской области и один – в Гомельской области.

Занимается этим так называемый благотворительный фонд Алексея Талая, и он сам признался в этом в интервью. Талай объяснил свою деятельность благовидными предлогами. Также он отмечает, что это дети, прибывающие в Беларусь в сопровождении родителей, не упоминая о сиротах,

– подчеркнул собеседник.

Талай признался, что свою деятельность начал в 2021 году по указанию Лукашенко, и тем самым подставил белорусского диктатора.

"У нас очень много доказательств. В частности, распоряжение, подписанное Лукашенко, о необходимости депортирования украинских детей на территорию Беларуси. Это похоже на кейс Путина и Львовской-Беловой. Она заявила, что выполняет распоряжение российского диктатора. А сейчас Талай говорит, что выполняет поручение Лукашенко", – заметил оппозиционный политик.

Павел Латушко о резолюции ПАСЕ, касающейся Лукашенко: смотрите видео

Он отметил, что по отношению к Лукашенко стоит вопрос выдачи ордера на его арест. Ведь доказательств собрано достаточно.

"У украинских правозащитников – мы с ними тоже в контакте – и у Генерального прокурора Украины их еще гораздо больше", – уверен Павел Латушко.

По теме Нацисты-фашисты и третья мировая: Лукашенко выдал серию маразмов о войне в Украине

Обратите внимание! Лукашенко 28 апреля прилетел в город Ветка в Гомельской области. Там он встретился со своими "поклонниками" и завил им, что "не хочет воевать". Также Лукашенко пообщался с фермерами: велел им вовремя засевать землю и не говорить о войне.

Резолюция ПАСЕ по депортации украинских детей в Россию и Белоруссию