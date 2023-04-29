Об этом 24 Каналу рассказал глава Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко. Он отметил, что при этом Лукашенко настаивает на том, что Беларуси нужно ядерное оружие. С точки зрения белорусского диктатора, оно якобы является фактором сдерживания от возможного нападения.
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Извращенная логика
Оппозиционный политик отметил, что Лукашенко является профессиональным лжецом, который занимается этим по меньшей мере 20 лет. В нужный момент он будет говорить то, что нужно.
"В его заявлениях присутствует извращенная логика. Он понимает, какая перед ним аудитория (Лукашенко встречался с жителями города Ветка в Гомельской области – 24 Канал), что им нужно говорить. Также он понимает, что в Беларуси есть часть его сторонников, которая "покупает" его риторику", - подчеркнул Латушко.
Лукашенко и дальше будет продолжать провозглашать этот нарратив: мол, я за мир, но Беларуси нужно ядерное оружие, которое на нас не напало.
Фактически признается виновным
Латушко предположил, что "миролюбивые" заявления белорусского диктатора могут быть связаны, в частности, с резолюцией ПАСЕ.
Она вызвала шок у Лукашенко и его окружения. Они начали громко реагировать и назвали эту резолюцию чуть ли не "преступлением",
– рассказал оппозиционер.
Он обратил внимание не на то, что в резолюции подчеркивается роль Лукашенко. Он фактически признается виновным в незаконном перемещении несовершеннолетних детей с оккупированных Россией территорий Украины в Белоруссию.
"Команда народного антикризисного управления подготовила предварительный отчет и передала его украинской стороне по дипломатическим каналам. В отчете указано, что действия в отношении украинских детей осуществляются на системной основе", – подчеркнул Латушко.
В резолюции ПАСЕ указывается, что известно как минимум о 2 тысячах украинских детей, которые были вывезены в Беларусь. Он добавил, что на территории страны есть три лагеря, где их размещают: два – в Минской области и один – в Гомельской области.
Занимается этим так называемый благотворительный фонд Алексея Талая, и он сам признался в этом в интервью. Талай объяснил свою деятельность благовидными предлогами. Также он отмечает, что это дети, прибывающие в Беларусь в сопровождении родителей, не упоминая о сиротах,
– подчеркнул собеседник.
Талай признался, что свою деятельность начал в 2021 году по указанию Лукашенко, и тем самым подставил белорусского диктатора.
"У нас очень много доказательств. В частности, распоряжение, подписанное Лукашенко, о необходимости депортирования украинских детей на территорию Беларуси. Это похоже на кейс Путина и Львовской-Беловой. Она заявила, что выполняет распоряжение российского диктатора. А сейчас Талай говорит, что выполняет поручение Лукашенко", – заметил оппозиционный политик.
Павел Латушко о резолюции ПАСЕ, касающейся Лукашенко: смотрите видео
Он отметил, что по отношению к Лукашенко стоит вопрос выдачи ордера на его арест. Ведь доказательств собрано достаточно.
"У украинских правозащитников – мы с ними тоже в контакте – и у Генерального прокурора Украины их еще гораздо больше", – уверен Павел Латушко.
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Резолюция ПАСЕ по депортации украинских детей в Россию и Белоруссию
- ПАСЕ 27 апреля приняла резолюцию "Депортация и принудительное перемещение украинских детей и других гражданских лиц в Россию и на временно оккупированные территории Украины: создание условий для безопасного возвращения, прекращения этих преступлений и наказания виновных".
- В документе говорится, что задокументированные факты депортации украинских детей подпадают под действие Конвенции о геноциде 1948 года. Согласно ее 2 статье, насильственное перемещение детей с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу считается преступлением геноцида.
- Также резолюция призывает МКС в Гааге рассмотреть возможность привлечения к ответственности виновных за преступление геноцида. Среди них может быть, в частности, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, ведь ПАСЕ признала его причастным к депортации украинских детей.