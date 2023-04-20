Белорусские СМИ пишут, что заявлениями Лукашенко бросался на встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Он не придумал ничего "лучшего", как говорить о третьей мировой в контексте Украины, пишет 24 Канал.

Важно Ядерное оружие не спасет Беларусь, а уничтожит, – российский оппозиционер

Чем снова отличился Лукашенко

Мы видим, что сегодня "нацисты", "фашисты" и прочая дрянь, деструктивные силы пытаются "переписать историю", "отрицать" наш общий вклад в великую победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшние. Из-за "конфликт" в Украине втягивают нас всех в третью мировую войну,

– придумал Лукашенко.

Он цинично заявил, мол, ни тогда у них не получилось, ни теперь, тем более. Однако самопровозглашенный президент Беларуси не сказал, кто эти эфемерные "они". Лукашенко "забыл" уточнить, кого он считает "нацистами" или "фашистами", бездумно повторив пропаганду Кремля.

Вероятно, Лукашенко не может рассказать, что Россия на самом деле:

напала на Украину еще в 2014 году;

оккупировала украинский Крым;

совершила полномасштабное вторжение в феврале 2022 года;

совершила, по данным Офиса генпрокурора, не менее 81 519 преступлений агрессии и военных;

убила не менее 470 детей, депортировала 19 390, еще 408 – пропали без вести.

Лукашенко встречался с Пушилиным

Александр Лукашенко 18 апреля принял у себя донецкого гауляйтера Дениса Пушилина и заверил, что якобы готов помочь оккупированному Донецку.

Также самопровозглашенный президент Беларуси хотел "из первых уст услышать ситуацию" на оккупированной территории Донецкой области.

На 9-й год войны Лукашенко заявил, что люди должны перестать страдать. Стоит добавить, что Лукашенко ранее угрожал признать квазиреспублики в Донецкой и Луганской областях, однако так и не сделал этого.

После этой встречи украинский МИД вызвал посла Украины в Белоруссии. В нашем министерстве иностранных дел осудили такие поступки Лукашенко, ведь рассматривают эту встречу как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке. Детальнее об этом – читайте за ссылкой.