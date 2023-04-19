Так, наше МИД осудило встречу Лукашенко с Пушилиным. В связи с этим решили вызвать посла Украины в Беларуси.

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МИД вызывает посла Украины в Беларуси

В ведомстве заявили, что осуждают проведение Лукашенко встречи в Минске с Денисом Пушилиным как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке.

Считаем, что встреча с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Беларуси, направленным на поддержку государства-агрессора России,

– отметили в МИД Украины.

Поэтому МИД Украины приняло решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима для консультаций. Там считают, что Минск должен воздерживаться от деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины.

Встреча Пушилина и Лукашенко: все, что известно