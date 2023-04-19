Так, наше МЗС засудило зустріч Лукашенка з Пушиліним. У зв’язку з цим вирішили викликати посла України в Білорусі.

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МЗС викликає посла України в Білорусі

У відомстві заявили, що засуджують проведення Лукашенком зустрічі в Мінську з Денисом Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку.

Вважаємо, що зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та перебуває під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Білорусі, спрямованим на підтримку держави-агресора Росії,

– зауважили у МЗС України.

Тому МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій. Там вважають, що Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України.

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