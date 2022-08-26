Фотографії з телефону пушиліна, зроблені кимось з його оточення, надіслав редакції 24 каналу на робочу пошту чоловік, який представився одним з добровольців так званої "ДНР". Джерела в українських спецслужбах підтверджують те, що листування ватажка терористів є автентичним.

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За попередніми даними, передати координати складів Україні пушилін вирішив разом з одним із "депутатів" недореспубліки владиславом бердичевським.

"путін про**е"

Ініціатором чергового додаткового заробітку нібито виступив сам бердичевський, який написав на один з телефонів пушиліна та висловив йому свою занепокоєність військовими провалами росії. Сталося це ще 21 липня.



Початок листування пушиліна з бердичевським / Фото телефону ватажка бойовиків

Далі терористи сходяться на думці, що рано чи пізно кремль зазнає фіаско, а єдина можливість перебороти ситуацію – застосувати ядерну зброю. Втім, у подібний розвиток подій ані пушилін, ані його поплічник не вірять, оскільки "для цього треба мати яйця". То ж, бойовики вирішили влаштувати собі фінальний акорд, аби втекти після поразки кудись не до росії, адже там на них буцімто ніхто не чекатиме.



пушилін думає про майбутнє / Фото телефону ватажка бойовиків

Остаточно переконала ватажка "ДНР" у тому, що йому потрібно вигадати нове джерело чималих доходів, вдала робота українських ракетних сил, які кожного дня нищили склад за складом.



Очільники терористів самі не вірять у те, що росія зможе довго протриматися проти ЗСУ / Фото телефону ватажка бойовиків

Вже 23 липня пушилін повідомив своєму поплічнику про те, що має певні ідеї щодо збагачення.



Перемовини буцімто тривали кілька днів / Фото телефону ватажка бойовиків

Вже 25 липня пушилін повідомив бердичевському, що нібито має якісь контакти з представником України, який запропонував йому по 500 тисяч доларів за інформацію про склади росіян.



"Заробітку" бойовикам мало б вистачити на все життя / Фото телефону ватажка бойовиків

Звісно, колаборанти продумали, чи не покарають їх російські куратори за подібну витівку, але зійшлися на тому, що на них ніхто не подумає.



пушилін вирішив, що склади все одно знищать, але на цьому можна підзаробити / Фото телефону ватажка бойовиків

Вже через кілька днів, 28 липня, воєнні злочинці вирішили, що до списку складів треба додати ще "менш жирні", адже з таким темпом їх знищення вони могли б не встигнути бути корисними. Крім того, судячи з листування, ватажки терористів не асоціюють себе із "новоросами".



В існування народу Донбасу вірять лише прості шахтарі / Фото телефону ватажка бойовиків

То ж, поплічники вирішили додати до переліку баз та складів ще й ті, які російська армія розмістила на Півдні України. При цьому пушилін зізнався, що вже мав якісь контакти з українськими військовими раніше, адже "гроші є гроші".



Обидва бойовики вірять у те, що за злив координатів їх не покарають / Фото телефону ватажка бойовиків

Передача списків із координатами між бердичевським та пушиліним, судячи з усього, проходила через чоловіка на ім'я Федір. Попередньо, ним може бути помічник пушиліна. Сам злив буцімто стався 29 липня, однак вже на початку серпня терористи почали про щось здогадуватися.



Координати передали, грошей не отримали / Фото телефону ватажка бойовиків

Одразу після отримання даних про російські склади та бази всі зв'язки пушиліна з "представником України" обірвалися.



бердичевський незадоволений / Фото телефону ватажка бойовиків

Чи насправді пушилін передав ЗСУ координати складів, або ж він спілкувався про це з кимось із підставних осіб, невідомо. Однак можна із впевненістю стверджувати, що наміри зрадити "ДНР" з боку терориста дійсно були.

24 канал звернувся за офіційним коментарем щодо "зради" пушиліна до українських спецслужб. Нам пообіцяли надати всю інформацію після перевірки.

Що стосується співпраці України із ватажком терористів, то її доцільність, за даними джерел 24 каналу, – під великим сумнівом. Розвідка України та розвідки наших західних партнерів працюють вкрай ефективно, а координати всіх об'єктів, розташованих на тимчасово окупованих територіях, відомі геть усім.