Фотографии с телефона пушилина, сделанные кем-то из его окружения, прислал редакции 24 канала на рабочую почту мужчина, представившийся одним из добровольцев так называемой "ДНР". Источники в украинских спецслужбах подтверждают то, что переписка вожака террористов аутентична.

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По предварительным данным, передать координаты складов Украине пушилин решил вместе с одним из "депутатов" недореспублики владиславом бердичевским.

"путин про**ет"

Инициатором очередного дополнительного заработка якобы выступил сам бердичевский, который написал на один из телефонов пушилина и выразил ему свою обеспокоенность военными провалами россии. Случилось это еще 21 июля.



начало переписки пушилина с бердичевским / Фото телефона вожака боевиков

Далее террористы сходятся во мнении, что рано или поздно кремль потерпит фиаско, а единственная возможность перебороть ситуацию – применить ядерное оружие. Впрочем, в подобное развитие событий ни пушилин, ни его приспешник не верят, поскольку "для этого нужно иметь яйца". Боевики решили устроить себе финальный аккорд, чтобы сбежать после поражения куда-то не в россию, ведь там их якобы никто не будет ждать.



пушилин думает о будущем / Фото телефона предводителя боевиков

Окончательно убедила главаря "ДНР" в том, что ему нужно придумать новый источник немалых доходов, удачная работа украинских ракетных сил, которые каждый день уничтожали склад за складом.



Руководители террористов сами не верят в то, что россия сможет долго продержаться против ВСУ / Фото телефона вожака боевиков

Уже 23 июля пушилин сообщил своему приспешнику о том, что у него есть определенные идеи по обогащению.



Переговоры продолжались несколько дней / Фото телефона вожака боевиков

Уже 25 июля пушилин сообщил бердичевскому, что якобы у него есть какие-то контакты с представителем Украины, который предложил ему по 500 тысяч долларов за информацию о складах россиян.



"Заработка" боевикам должно было хватить на всю жизнь / Фото телефона вожака боевиков

Конечно, коллаборанты продумали, не накажут ли их российские кураторы за подобную затею, но сошлись на том, что на них никто не подумает.



пушилин решил, что склады все равно уничтожат, но на этом можно подзаработать / Фото телефона вожака боевиков

Уже через несколько дней, 28 июля, военные преступники решили, что в список складов нужно добавить еще "менее жирные", ведь с таким темпом их уничтожения они могли бы не успеть быть полезными. Кроме того, судя по переписке, главари террористов не ассоциируют себя с "новороссами".



В существование народа Донбасса верят только простые шахтеры / Фото телефона вожака боевиков

Следовательно, приспешники решили добавить в список баз и складов еще и те, которые российская армия разместила на Юге Украины. При этом пушилин признался, что уже имел какие-то контакты с украинскими военными раньше, ведь "деньги есть деньги".



Оба боевика верят в то, что за слив координат их не накажут / Фото телефона вожака боевиков

Передача списков с координатами между бердичевским и пушилиным, судя по всему, проходила через мужчину по имени Федор. Предварительно им может быть помощник пушилина. Сам слив якобы произошел 29 июля, однако уже в начале августа террористы начали о чем-то догадываться.



Координаты передали, денег не получили / Фото телефона вожака боевиков

Сразу после получения данных о российских складах и базах все связи пушилина с "представителем Украины" оборвались.



бердичевский недоволен / Фото телефона вожака боевиков

На самом ли деле пушилин передал ВСУ координаты складов, или он общался об этом с кем-то из подставных лиц, неизвестно. Однако можно с уверенностью утверждать, что намерения предать "ДНР" со стороны террориста действительно были.

24 канал обратился за официальным комментарием по поводу "зрады" пушилина в украинские спецслужбы. Нам пообещали предоставить всю информацию после проверки.

Что же касается сотрудничества Украины с предводителем террористов, то его целесообразность, по данным источников 24 канала, под большим сомнением, ведь разведка Украины и разведки наших западных партнеров работают крайне эффективно, а координаты всех объектов, расположенных на временно оккупированных территориях, известны всем.