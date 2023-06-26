Роль Білорусі у заколоті вагнерівців: у ГУР розповіли, як Лукашенко використав ситуацію
Під час заколоту Пригожина у Росії неочікувану роль взяв на себе самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко. Він уклав з ватажком бойовиків угоду.
Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що ця домовленість – лише політична заява. За його словами, наразі немає інформації про те, що вагнерівці системно переходять на територію Білорусі, повідомляє 24 Канал.
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Як Лукашенко використав заколот
Стосовно Лукашенка – він вдало використав цю ситуацію у власних інтересах та інтересах свого режиму: і свої ставки підняв, і позицію покращив,
– заявив Юсов.
Водночас він додав, що попри вболівання росіян, Пригожин таки не дійшов до Москви і цьому є пояснення. Юсов каже, що в таких ситуаціях є публічний процес, є процес непублічний. Крім того, озвучені цілі і реальні цілі могли цілком відрізнятись, як і умови домовленостей.
"Україна і сектор безпеки оборони безумовно відстежує інформацію про всіх причетних до повномасштабного вторгнення. Детальніше ми обговорювати це не будемо для того, щоб нікому не покращувати якісь умови перебування", – підсумував представник розвідки.
Заколот Пригожина у Росії: головне
- Під час заколоту Пригожина Кремлю довелось швиденько перекидати війська зі Сходу. Їх поспіхом почали перенаправляти у московський регіон.
- В Інституті вивчення війни зазначили, що під час заколоту росіяни здійснили значну кількість безрезультатних спроб наземних атак біля Бахмута і їх було навіть більше, аніж зазвичай. Проте це не завадило українським військам продовжувати контрнаступ на 3 ділянках фронту.
- У понеділок вранці, 26 червня, російські інформаційні помийки почали писати про те, що Шойгу поїхав перевіряти один з військових пунктів керування. Водночас від Пригожина за останній час немає ні звісточки – він не виходить на зв'язок.