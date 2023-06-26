Роль Беларуси в мятеже вагнеровцев: в ГУР рассказали, как Лукашенко использовал ситуацию
Во время мятежа Пригожина в России неожиданную роль взял на себя самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заключил с предводителем боевиков соглашение.
Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что эта договоренность – только политическое заявление. По его словам, пока нет информации о том, что вагнеровцы системно переходят на территорию Беларуси, сообщает 24 Канал.
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Как Лукашенко использовал мятеж
Что касается Лукашенко – он удачно использовал эту ситуацию в собственных интересах и интересах своего режима: и свои ставки поднял, и позицию улучшил,
– заявил Юсов.
В то же время он добавил, что несмотря на поддержку россиян, Пригожин таки не дошел до Москвы и этому есть объяснение. Юсов говорит, что в таких ситуациях есть публичный процесс, есть процесс непубличный. Кроме того, озвученные цели и реальные цели могли полностью отличаться, как условия договоренностей.
"Украина и сектор безопасности обороны безусловно отслеживают информацию обо всех причастных к полномасштабному вторжению. Детальнее мы обсуждать это не будем для того, чтобы никому не улучшать какие-либо условия пребывания", – подытожил представитель разведки.
Мятеж Пригожина в России: главное
- Во время мятежа Пригожина Кремлю пришлось быстро перебрасывать войска с Востока. Их наспех начали перенаправлять в московский регион.
- В Институте изучения войны отметили, что во время мятежа россияне совершили значительное количество безрезультатных попыток наземных атак у Бахмута и их было даже больше, чем обычно. Однако это не помешало украинским войскам продолжать контрнаступление на 3 участках фронта.
- В понедельник утром, 26 июня, российские информационные помойки начали писать о том, что Шойгу поехал проверять один из военных пунктов управления. В то же время, от Пригожина за последнее время нет ни известия – он не выходит на связь.