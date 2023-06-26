Роль Беларуси в мятеже вагнеровцев: в ГУР рассказали, как Лукашенко использовал ситуацию

Во время мятежа Пригожина в России неожиданную роль взял на себя самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заключил с предводителем боевиков соглашение.

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что эта договоренность – только политическое заявление. По его словам, пока нет информации о том, что вагнеровцы системно переходят на территорию Беларуси, сообщает 24 Канал.

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Как Лукашенко использовал мятеж

Что касается Лукашенко – он удачно использовал эту ситуацию в собственных интересах и интересах своего режима: и свои ставки поднял, и позицию улучшил,

– заявил Юсов.

В то же время он добавил, что несмотря на поддержку россиян, Пригожин таки не дошел до Москвы и этому есть объяснение. Юсов говорит, что в таких ситуациях есть публичный процесс, есть процесс непубличный. Кроме того, озвученные цели и реальные цели могли полностью отличаться, как условия договоренностей.

"Украина и сектор безопасности обороны безусловно отслеживают информацию обо всех причастных к полномасштабному вторжению. Детальнее мы обсуждать это не будем для того, чтобы никому не улучшать какие-либо условия пребывания", – подытожил представитель разведки.

Мятеж Пригожина в России: главное