Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що ця домовленість – лише політична заява. За його словами, наразі немає інформації про те, що вагнерівці системно переходять на територію Білорусі, повідомляє 24 Канал.

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Стосовно Лукашенка – він вдало використав цю ситуацію у власних інтересах та інтересах свого режиму: і свої ставки підняв, і позицію покращив,

– заявив Юсов.

Водночас він додав, що попри вболівання росіян, Пригожин таки не дійшов до Москви і цьому є пояснення. Юсов каже, що в таких ситуаціях є публічний процес, є процес непублічний. Крім того, озвучені цілі і реальні цілі могли цілком відрізнятись, як і умови домовленостей.

"Україна і сектор безпеки оборони безумовно відстежує інформацію про всіх причетних до повномасштабного вторгнення. Детальніше ми обговорювати це не будемо для того, щоб нікому не покращувати якісь умови перебування", – підсумував представник розвідки.

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