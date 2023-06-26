Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что Пригожин – должник Лукашенко.

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"Он ему спас жизнь дважды. Впервые – если бы Пригожин пошел на Кремль по-серьезному, то рано или поздно его убили бы. Начали бы тупо бомбить пригожинцев и всех "под корень", ведь это только так делается", – отметил Жирнов.

Мол, белорусский диктатор спас жизнь "повара Путина", поскольку добился помилования от российского диктатора. Во-вторых, именно потому, что Владимир Путин его помиловал, это дало "гарантии" и возможность уйти Пригожину.

При этом в эти "гарантии" экс-сотрудник КГБ не очень верит, ведь о них сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Он сказал: "Гарантии" Путина – это слово Путина". Это сказал Песков, который лжет, о Путине, который лжет в квадрате. Поэтому, вероятнее всего, Пригожин не верит ни слову, ни обещаниям", – добавил бывший сотрудник Службы внешней разведки России.

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Поэтому, безусловно, глава ЧВК "Вагнера" будет создавать себе безопасность с расчетом на то, что Путин, вероятно, будет целенаправленно пытаться его убить. А вот по поводу пребывания в Беларуси, то там "повар Путина" может получить гражданство. К тому же ему могут напечатать много паспортов на разные имена, как это было в России. Там при обысках в центре ЧВК нашли несколько документов Пригожина на разные имена.

А дальше Евгений Пригожин безусловно будет охранять самого белорусского диктатора. И для Александра Лукашенко – это большой выигрыш, ведь Пригожин это сможет сделать.

"Пригожин тем и занимается – что-что, а диктаторов охранять он умеет. Для этого не нужны большие силы – отдельный отборочный батальон. Его достаточно, чтобы на 100% гарантировать жизнь Лукашенко", – сказал Сергей Жирнов.

Какие возможны угрозы для Украины

А дальше, предполагает экс-сотрудник КГБ, со временем главарь наемников может собрать на территории Беларуси две армии – это может быть 100 тысяч бойцов. При этом Пригожин, вероятно, не будет набирать людей в Беларуси. Он просто может свезти туда своих наемников.

Думаю, целенаправленно этим займется. Если, вдруг, они, не дай Бог, с территории Беларуси пойдут в Украину, то против них будет очень тяжело биться Украине,

– предположил бывший сотрудник Службы внешней разведки России.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси отдал много артиллерии и боеприпасов Путину. Так что, если вагнеровцы пойдут с территории республики, то у них, вероятно, не будет очень много тяжелого оружия и большого боезапаса.

"Если пойдут, то это будет в 100 раз опаснее, если бы просто пошла белорусская армия. Она, вероятно, никогда бы не пошла в Украину, а вот ЧВК Пригожина из Беларуси можепот йти. Это очень неприятная вещь", – отметил Жирнов.

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