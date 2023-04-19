Після зустрічі Лукашенка з Пушиліним МЗС викликає посла України в Білорусі
18 квітня Олександр Лукашенко зустрівся у Білорусі з донецьким гауляйтером Денисом Пушиліним. На це вже відреагувало МЗС України.
Так, наше МЗС засудило зустріч Лукашенка з Пушиліним. У зв’язку з цим вирішили викликати посла України в Білорусі.
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МЗС викликає посла України в Білорусі
У відомстві заявили, що засуджують проведення Лукашенком зустрічі в Мінську з Денисом Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку.
Вважаємо, що зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та перебуває під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Білорусі, спрямованим на підтримку держави-агресора Росії,
– зауважили у МЗС України.
Тому МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій. Там вважають, що Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України.
Зустріч Пушиліна та Лукашенка: все, що відомо
- Під час зустрічі Лукашенко раптово запропонував "допомогу" Донеччині. Зокрема, білоруський диктатор цинічно сказав, що люди повинні перестати страждати.
- Також Лукашенко заявив, що хоче "з перших вуст почути ситуацію" на окупованій території Донецької області.
- "На фронті як у нас там справи? Тому що центральна так звана ділянка – вона у вас там найскладніша. Йдуть дуже інтенсивні бої. І північніше, і південніше. Та й у напрямку Донецька. Обстріли. Людям важкувато. І в цій ситуації що Білорусь може зробити для Донецька, чим ми можемо допомогти?" – сказав білоруський президент.