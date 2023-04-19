После встречи Лукашенко с Пушилиным МИД вызывает посла Украины в Беларуси

18 апреля Александр Лукашенко встретился в Беларуси с донецким гауляйтером Денисом Пушилиным. На это уже отреагировало МИД Украины.

Так, наше МИД осудило встречу Лукашенко с Пушилиным. В связи с этим решили вызвать посла Украины в Беларуси.

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МИД вызывает посла Украины в Беларуси

В ведомстве заявили, что осуждают проведение Лукашенко встречи в Минске с Денисом Пушилиным как попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке.

Считаем, что встреча с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Беларуси, направленным на поддержку государства-агрессора России,

– отметили в МИД Украины.

Поэтому МИД Украины приняло решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима для консультаций. Там считают, что Минск должен воздерживаться от деструктивных шагов и прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины.

Встреча Пушилина и Лукашенко: все, что известно

Во время встречи Лукашенко внезапно предложил "помощь" Донецкой области. В частности, белорусский диктатор цинично сказал, что люди должны перестать страдать.

Также Лукашенко заявил, что хочет "из первых уст услышать ситуацию" на оккупированной территории Донецкой области.

"На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок – он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И севернее, и южнее. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?" – сказал белорусский президент.

Напомним, что 10 апреля Лукашенко встретился с главой Минобороны России Шойгу. Указывалось, что в повестке дня – обсуждение "обеспечения безопасности". Во время встречи Лукашенко жаловался, что западные страны не выполняют договоренности по Будапештскому меморандуму.

Также он потребовал принять нормативный правовой акт межядерного характера с Россией, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси. Однако он не отдает себе отчета, что наибольшей опасностью для страны является он сам и российская армия.