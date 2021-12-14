На 67-річну львів'янку впала гілка у Стрийському парку: жінку госпіталізували

У Стрийському парку 13 грудня на 67-річну жінку впала гілка. Постраждала потрапила до лікарні.

Львів'янка у той момент гуляла зі своїм собакою. Інцидент трапився приблизно о 8:45.

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На львів'янку впала гілка у Стрийському парку

У Львові 13 грудня через падіння гілки постраждала 67-річна жінка. Вона гуляла із собакою у Стрийському парку. Постраждалу госпіталізували в лікарню.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що гілка впала на львів'янку приблизно о 8:45. Жінка наразі перебуває у 8 міській клінічній лікарні Львова. Попередній діагноз постраждалої – забій поперекового відділу хребта.

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