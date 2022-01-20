Анонім повідомив про замінування ТРЦ Forum Lviv: поліція евакуює людей

Львівським правоохоронцям 20 січня надійшло анонімне повідомлення про замінування Forum Lviv. З приміщень ТРЦ евакуйовують персонал та відвідувачів.

Наразі фахівці намагаються знайти вибухівку. На місці працюють правоохоронці та вибухотехніки.

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Повідомили про замінування ТРЦ Forum Lviv

Анонім 20 січня повідомив про вибухівку в ТРЦ Forum Lviv. Речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська у коментарі 24 каналу підтвердила цю інформацію.

На місці події наразі працюють правоохоронці, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції. Вони обстежують приміщення ТРЦ та прилеглі території.

Працівників та відвідувачів евакуйовують. Окрім цього, слідчі намагаються встановити особу аноніма, який повідомив про замінування.

Дивіться відео евакуації в ТРЦ Forum Lviv:

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