Відомо, що в цьому освітньому закладі діти поглиблено вивчають іноземну мову. Він розташований у Дніпровському районі столиці.

До теми У Києві "замінували" школи та Апеляційний суд

Всіх евакуювали

Як повідомили 24 каналу в адміністрації гімназії, станом на 8:53 поліція, вибухотехніки та рятувальники ще перевіряли приміщення та прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Усіх учнів та працівників евакуювали з будівлі.

У Києві замінували гімназію №191, людей евакуювали
Учнів та вчителів евакуювали з гімназії на час перевірки / Фото з телеграм-каналу "Київ зараз"

Хвилі "мінувань" немає кінця

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