Відомо, що в цьому освітньому закладі діти поглиблено вивчають іноземну мову. Він розташований у Дніпровському районі столиці.

До теми У Києві "замінували" школи та Апеляційний суд

Всіх евакуювали

Як повідомили 24 каналу в адміністрації гімназії, станом на 8:53 поліція, вибухотехніки та рятувальники ще перевіряли приміщення та прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Усіх учнів та працівників евакуювали з будівлі.



Учнів та вчителів евакуювали з гімназії на час перевірки / Фото з телеграм-каналу "Київ зараз"

Хвилі "мінувань" немає кінця

Понад 40 шкіл столиці та Апеляційний суд зловмисники "замінували" 18 січня. Тоді людей також довелося екстрено виводити на вулицю.

А 17 січня "мішенню" телефонних терористів стали дві київські станції метро – спершу вони "замінували" станцію "Позняки", а потім пригрозили висадити в повітря "Театральну".

Крім того, 16 січня повідомлення про "мінування" надійшли у торгівельно-розважальні центри Gulliveг, Ocean Plaza, універмаг "Україна", а також в аеропорт "Київ".

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