Известно, что в этом заведении дети углубленно изучают иностранный язык. Оно находится в Днепровском районе столицы.

К теме В Киеве "заминировали" школы и Апелляционный суд

Всех эвакуировали

Как сообщили 24 каналу в администрации гимназии, по состоянию на 8:53 полиция, взрывотехники и спасатели еще проверяли помещение и близлежащую территорию на наличие взрывоопасных предметов. Всех учеников и работников эвакуировали из здания.

У Києві замінували гімназію №191, людей евакуювали

Учеников и учителей эвакуировали из гимназии на время проверки / Фото из телеграм-канала "Киев сейчас"

Волне "минирований" нет конца

Касается темы – сюжет о минировании моста Метро: смотрите видео