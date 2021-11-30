Антивакцинатору Стахіву призначили психіатричну експертизу: захист оскаржить

"Антивакса" Остапа Стахіва відправляють на примусову психіартичну експертизу. Її мають провести у Львівській обласній психіатричній лікарні.

Відповідне рішення ввечері 30 листопада ухвалив Галицький райсуд Львова. Засідання проводили у закритому режимі.

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Справу розпочали розглядати ще о 17:00. Спочатку виступив адвокат антивакцинатора – Михайло Макарський. Він подав клопотання про відвід судді Олега Юрківа, який ухвалює усі рішення під час досудового розслідування. Суддя Віталій Стебницький відмовився змінювати його.

Захист – проти психіатричної експертизи

Прокурор звернувся до суддів з клопотанням про призначення судово-психіатричної експертизи у справі Стахіва. Обґрунтували це тим, що слідство буде оголошувати обставини, "під час розгляду яких підозрюваний може бути визнаний неосудним або обмежено осудним". Про що мовиться – наразі невідомо. Сам Стахів та його адвокат виступали проти призначення експертизи.

Врешті, суддя задовольнив клопотання прокурора: Стахіва відправляють на судово-психіатричну експертизу на 30 днів. Захист підозрюваного планує подати апеляцію. Поки її розглядатимуть, Стахіва не відправлятимуть в лікарню.

Стахіва можуть відпустити під заставу

Прихильники Стахіва уже внесли заставу, розмір якої сягає аж 998,8 мільйона гривень. Це означає, що його мають відпустити із СІЗО на кілька днів, поки суд не розгляне апеляцію. Адвокат Стахіва дав коментар одному з ютуб-каналів, які підкримують "антивакса". Він сподівається, що його підзахисний зможе вийти з-під варти вже 1 грудня.

Раніше суд відмовився змінювати Стахіву запобіжний захід через наявність ризиків. Прокурор наголошував, що на волі антивакцинатор можна переховуватися від слідства. Адже саме це він намагався робити під час першого засідання – тоді він перебував у лікарні на Закарпатті.