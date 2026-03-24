"Питання є до всіх": Садовий прокоментував, чому до Львова долетіли ворожі БпЛА
У вівторок, 24 березня, російські безпілотники вдарили по центру Львова. Згодом мер міста Андрій Садовий заявив, що ця атака та її наслідки викликають багато питань.
Про це Садовий сказав у коментарі виданню Новини.LIVE.
Як дрони вдарили по центру Львова?
Журналісти запитали в Андрія Садового, чому російські дрони під час атаки долетіли до центру Львова та чи пов'язано це з проблемами протиповітряної оборони.
У відповідь львівський міський голова заявив, що у нього є багато питань, адже місто постійно закуповує дрони та антидронові системи для військових.
Ми левову долю бюджету міста витрачаємо на підтримку військових. Тому я думаю, що питань дуже багато є до всіх,
– додав Садовий.
Водночас мер міста наголосив, що зараз його задача полягає у тому, щоб врятувати людей: щоб вони були в безпеці, мали де переночувати, а в лікарнях надавали якісну медичну допомогу.
Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Нагадаємо, раніше Андрій Садовий закликав мешканців під час тривоги ховатися в укриття, оскільки Росія використовує тактику розтягнутого ураження з різними типами озброєння – після дронів ворог може запустити ракети.
Ворог бив по західним регіонам: що відомо?
Вдень 24 березня російські війська здійснили одну з наймасованіших атак по Україні. Попередньо, від 9:00 до 18:00 цього дня противник запустив 556 ударних дронів.
Під ударами опинилися Полтавська, Київська, Миколаївська, Вінницька області та західні регіони – від Хмельницького до Львова. Попри збиття більшості ворожих БпЛА, було зафіксовано 15 влучань.
У Львові внаслідок ворожої атаки було пошкоджено житловий будинок у центрі Львова, також постраждала спадщина ЮНЕСКО. За словами Андрія Садового, в лікарнях Львова вже перебувають 17 поранених, кількість постраждалих збільшується.