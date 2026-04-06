На Львівщині священника відлучили від УГКЦ через повторний шлюб

Апостольська столиця остаточно позбавила духовного сану колишнього священника УГКЦ Богдана Мурованого зі Львівщини. Причиною стало порушення моральних норм, зокрема створення нової сім'ї після розлучення.

Після заборони служити, він перейшов до ПЦУ. Про це повідомили у Сокальсько-Жовківській єпархії УГКЦ.

Що відомо про відлучення від церкви священника?

Апостольська столиця ухвалила остаточне рішення про позбавлення духовного сану колишнього священника УГКЦ Богдана Мурованого, який раніше служив у селі Добросин поблизу Жовкви на Львівщині. Причиною стала аморальна поведінка, зокрема розлучення та створення нової сім'ї.

Як повідомили у Сокальсько-Жовківській єпархії УГКЦ, після рішення Ватикану Мурований втратив усі права, пов'язані зі священством. Йому заборонено здійснювати богослужіння, проводити таїнства, зокрема хрещення, вінчання і сповідь (за винятком випадків загрози життю), а також виконувати будь-які функції священника.

У єпархії наголосили, що у разі порушення цих обмежень здійснені обряди вважатимуться недійсними.

Прессекретар єпархії отець Павло Іванець розповів для ZAXID.NET, що ще у 2023 році священника відлучили від церкви на місцевому рівні через порушення моральних норм. Йому надали час для виправлення, однак згодом він перейшов до Православної церкви України.

У єпархії підкреслюють, що причиною відлучення був не перехід до іншої конфесії, а саме аморальна поведінка. Остаточне рішення про позбавлення сану тепер ухвалене на рівні всієї Католицької церкви.

