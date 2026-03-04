Судова тяганина, брехня та псевдоактивісти: чому сміттєпереробний завод у Львові досі не працює

.

Львівський сміттєпереробний завод мав стати першим в Україні сучасним проєктом переробки відходів, прикладом для всієї країни. Але зараз реальність далека від обіцянок. Підрядник нехтує роботою, яку ще потрібно завершити, а замість прогресу – скандали, кримінальні провадження та політичні ігри псевдоактивістів.

24 Канал розказав цю історію з самого початку і розібрався, чи відповідає те, що обіцяли, реальному стану будівництва, і чому місто досі залишається в сміттєвій пастці.

Чому завод був важливий для міста?

У 2016 – 2017 роках Львів опинився в глибокій кризі з відходами, яка в медіа отримала назву "Сміттєва блокада".

Все почалося з пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі та його закритті, після чого сміття почало накопичуватися прямо на вулицях міста. Інші області відмовлялися приймати львівські відходи, а мер Андрій Садовий звинувачував центральну владу у політичній блокаді, яка гальмувала вивезення сміття з міста.

Ідея з'явилася у 2018 році. Це має бути перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із європейською технологією механіко-біологічної переробки 250 тисяч тонн відходів на рік.

Макет сміттєпереробного заводу у Львові

На нього у 2019-му Львів отримав від Європейського банку реконструкції та розвитку кредит, грант безповоротної допомоги від екологічних фондів. Місто теж внесло свою частку.

Того ж року Міністерство екології та природних ресурсів України оприлюднило висновок з оцінки впливу сміттєпереробного заводу на довкілля. Вердикт був однозначним: комплекс не завдасть шкоди, будівництво можна починати.

Але проєкт викликав побоювання місцевих мешканців. Політичний тиск та невдоволення призвели до протестів і судових суперечок. Щоб розвіяти сумніви, у ЛКП "Зелене місто" організували поїздки для львів’ян і журналістів до сусідніх країн, зокрема Польщі, де можна було на власні очі побачити роботу подібних заводів.

Ідея зустріла опір у місцевих

Далі почалася бюрократична тяганина і тендери, що затяглися довше, ніж планували. Через міжнародний характер проєкту він привернув ще більше уваги. У 2020 – 2021 роках на майданчику тривали підготовчі роботи, які мали закласти основу для майбутнього заводу.

У жовтні 2020 року ЄБРР погодив генерального підрядника – нідерландсько – литовський консорціум. Але згодом компанія Control Process подала скаргу на таке рішення. Банк його змушений був змінити. Тож переможцем тендеру офіційно стала польська компанія Control Process S. A. Того ж року іноземне підприємство почало будівництво заводу у Львові.

Чому завод у Львові досі не працює: дивитися репортаж

Чому зірвалось відкриття заводу?

Попри початок повномасштабного вторгнення, будівництво, хоч і з "посуненими" дедлайнами, та все ж тривало. Загострилася ситуація пізніше, кажуть в ЛКП "Зелене місто".

Напевно, такий підхід до бізнесу, бо ми спостерігаємо, що окрім нас, ще тільки по Польщі за останні три роки зафіксовано понад сім випадків, в яких підрядник заходить на майданчик і потім через штрафні санкції, через затягування процесу, через віднаходження різних юридичних інструментів затягує час і намагається витягнути компенсаційні ресурси від замовника,

– розповів директор ЛКП "Зелене місто" Олександр Єгоров.

Щоб почати працювати над проєктом, полякам потрібна була наявність банківської гарантії від майбутнього підрядника – 10% від суми контракту, що триватиме увесь час будівництва і ще рік після його завершення, що для заводу становило понад три з половиною мільйони євро. Тобто компанія мала гарантувати, що у разі порушення договору банк замість підрядника сплатить замовнику 10% суми контракту.

Директор ЛКП "Зелене місто" Олександр Єгоров

Як повідомило "Зелене місто", 9 вересня 2024 року минав черговий термін дії попередньої гарантії, яка була надана підрядником від ING Bank Slaski, і 6 вересня компанія Control Process S. A. надіслала нову гарантію, однак при розгляді документа виявилося, що текст гарантії змінено, бо підрядник обумовив виплату гарантійної суми рішенням окремої комісії, а також скоротив термін дії гарантії до 2 грудня 2024 року.

Через це у вересні 2024 року будівництво призупинили, а мерія звинуватила польську компанію-підрядника Control Process S. A. у порушенні істотних умов договору будівництва.

Ми скористалися своїм правом. Блокування банківської гарантії, витребуванням її. І результатом цього стало підписання дев'ятої угоди, згідно з якою ми мали закінчити будівництво до червня 25 року. І всі пусконалагоджувані роботи з обладнанням і повністю з готовим комплексом мали запустити до 30 серпня 2025 року,

– додав Єгоров.

Потім ще інженер, у зв'язку з деякими процедурними моментами, додавав 34 дні додаткових термінів, і до 4 жовтня мали вже запустити і розрізати стрічку на новому заводі, і підрядник в перші дні після підписання угоди перед усіма вибачався – перед депутатськими комісіями, перед тимчасовою комісією, перед депутатським корпусом та перед міським головою, і запрошував велику кількість польських представництв, яким обіцяв, що терміни будуть дотримані.

Але на жаль, ще в грудні минулого року, після підписання угоди, вони почали блокувати терміни, розтягувати роботи і робити все на свій розсуд.

Вони до мене приходили, плакалися, били поклони, вибачалися перед громадою, що вони щось не врахували. А потім, коли їх простили, вони зайняли ще більш таку незрілу позицію… Не знаю, чи колеги розуміють, але вони під сумнів ставлять взагалі амбіції польського бізнесу долучатися до великих інфраструктурних проєктів в Україні,

– розповів мер міста Андрій Садовий.

Що не так з підрядником?

На початку будівництва підрядник заявляв, що схожий проєкт заводу вже втілив у польському місті Ольштин, а у Львові для компанії це був перший комплексний проєкт в Україні, і хоча питання, чи обернеться він успіхом, поки риторичне, є й песимістичні висновки від колишніх замовників.

Негативними відгуками про Control Process S. A. діляться навіть самі поляки: на початку серпня 2024 року місто Стараховіце розірвало контракт із компанією на будівництво установки з рекуперації енергії, проєкт якої мав зменшити залежність від викопного палива, знизити викиди шкідливих речовин та стабілізувати ціни на опалення для мешканців, і контракт, розпочатий улітку 2021, за три роки виявив низку проблем у співпраці з підрядником.

Генеральний директор теплової енергетичної станції у Стараховіце Марцін Почеч заявляв, що співпраця з Control Process була проблематичною, бо інвестор вказував на низку недоліків, затримок та помилок у реалізації проєкту.

За словами генерального директора підприємства, розірвання контракту з Control Process фактично прискорило реалізацію ключової інвестиції для станції, а польські журналісти також повідомляли про складні тендери в Коло, Яроцині та Ловічі, де компанія нібито вимагала мільйони від місцевих органів влади за невиконані тендери, і місцеві органи підрахували збитки на сотні мільйонів.

У Цєльчі, поблизу Яроцина у Великопольському воєводстві, будували інноваційний об'єкт з відновлення фосфору зі стічних вод, проте проєкт зіткнувся з труднощами, бо ЗМІ повідомляли, що компанія Control Process нібито намагалася обдурити тамтешню владу.

ЗМІ повідомляли про кримінальне провадження щодо шахрайства у сфері державних закупівель. Компанія Control Process, за повідомленнями медіа, шукала привід відмовитися від будівельного проєкту з вини клієнта.

По підряднику є декілька проваджень. Деякі провадження є відкриті ще з періоду початку будівельних робіт.

В нашому часі, за останній рік, є відкрите провадження по пожежі, яка мала місце восени минулого року. Дане провадження є зареєстровано, ми теж максимально надали всі відповідні документи, оскільки там були порушені всі правила пожежної безпеки і на цей момент охорона праці була повністю порушена,

– розповів директор ЛКП "Зелене місто".

Ця історія дійшла навіть до вищих посадових осіб Польщі. Але результату немає і досі.

"Ми зверталися до прем'єр-міністра Польщі від депутатів міської ради, на відповідь була відповідна реакція, була зустріч з його представником, який включався на розмови, посольство включалося, консул включався, тобто польська влада була залучена. Для них важливо, щоб цей контракт відбувся. Але так виглядає, що вони не дали відповідних меседжів польській компанії, і польська компанія робить речі, які входять в суперечність з контрактом і з українським законодавством", – зазначив Садовий.

Підрядник, попри невиконання своїх зобов'язань, намагається заходити на інші об'єкти в Україні, ймовірно, роблячи це з порушеннями.

Як зазначили в ЛКП "Зелене місто", станом на вересень 2024 року компанія вже перебувала в тендерній процедурі в місті Хмельницький, і хоча попереднє керівництво видавало лист про позитивний досвід із цією компанією, команда ЛКП повністю відкликала цей лист, повідомивши про це банк ЄБРР, аби такі компанії не псували імідж польського бізнесу в Україні.

Кому потрібні проблеми? Якби ми, наприклад, навіть мали натяк, що нас можуть чекати такі проблеми з компанією, ми били би в набат на етапі проведення тендерних процедур, тому що ці тендерні процедури проводилися під керівництвом Європейського банку,

– підкреслив мер Садовий.

Як все пояснює сам польський підрядник?

У підрядника кілька причин одразу, чому завод досі не звели, хоч роботи мали завершити ще у жовтні 2025 року.

Як зазначив Марек Хроль, представник підрядника, протягом останніх кількох місяців електроенергію відключали тричі на день, по 6, 5 та 7 годин, що порушує роботу не лише на заводі, а й постачання виробників, деякі з яких розташовані на сході України, в Тернополі та за його межами, і через бомбардування та зупинки роботи їхні постачальники не завжди можуть забезпечити матеріали.

То як це можна зробити? Це як виробництво матеріалів у воєнний час. І щоб закінчити, ми повинні отримати ці матеріали. А вони повинні отримати постачання,

– наголосив Хроль.

Марек Хроль – представник підрядника

На це у "Зелене місто" відповіли, що за період, який підрядник називає проблемним, сумарно було лише два дні з тривогами, і це фактично є маніпуляцією та неправдивою інформацією щодо виконання контракту, яку не беруть до уваги і не розглядатимуть.

Крім того, на об’єкті є укриття, яким підрядник так і не користувався, що свідчить про відсутність об'єктивних причин для затримки.

Розірвати цей контракт – дуже непроста історія, це не відбудеться за один день і навіть за один рік, на жаль. Це важкі судові процеси, які стримували б від радикальних рішень, бо хотілося б усе-таки щоб обʼєкт був добудований. Але мені зараз дуже очевидно, що цей забудовник добудує обʼєкт через рік чи через два. Бо ті гарантії від нього, які ми чуємо, розходяться з тим, що ми бачимо, на жаль,

– підкреслила голова комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради Наталія Шелестак.

Чому з'явилися фейкові активісти?

У цій непростій історії є ще одна особа, яка заслуговує уваги – активіст Ігор Гец, який проживає у Києві та постійно ініціює кримінальні провадження проти львівського сміттєпереробного заводу, подаючи себе як "незалежного, незацікавленого громадянина".

Однак у цих провадженнях, за даними "Зеленого міста", фігурує інформація, що мала б залишатися конфіденційною, і ймовірно Ігор Гец отримує її від підрядника, хоча Control Process S.A. стверджують, що до січня 2026 року не були знайомі з цим громадянином.

У "Зеленому місті" вважають, що незацікавлений громадянин насправді має певну зацікавленість. Адже Гец звертався до закордонних інстанцій, звинувачуючи львівську владу у вигаданих порушеннях: у листі до прем’єра Польщі Дональда Туска він заявив, що "польська компанія Control Process S.A. стала жертвою "майстерно" організованої Львівським мером системної протиправної діяльності", а в листі до ЄБРР стверджував про "незаконність поділу заводу на три черги будівництва", не пояснивши, чому його це обурює більше, ніж прострочені терміни від підрядника.

Ігор Гец

Щоб усунути недоліки, за словами підрядника, Control Process запросила на об’єкт представників Національної спілки архітекторів України, які мали допомогти швидше завершити будівництво, але як саме архітектори повинні сприяти завершенню об'єкта – невідомо.

Як зазначають у ЛКП "Зелене місто", Ігор Гец вимагав скасувати рішення виконкому, яким було затверджено документацію на три черги проєкту сміттєпереробного заводу, і одночасно звинувачував мера Андрія Садового у бездіяльності.

Тим часом Львівський окружний адміністративний суд не виявив жодних порушень у рішеннях виконавчого комітету щодо затвердження проєктно-кошторисної документації для будівництва сміттєпереробного комплексу, і встановив, що виконавчий комітет діяв у межах закону, а вся документація була затверджена належним чином, попри звинувачення Геца.

Тож, за даними мерії, так званий активіст пішов далі і в середині лютого повідомив депутатів міськради про звернення до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, знову використавши у заяві конфіденційні дані, і таким чином пояснив своє володіння інформацією, яка мала залишатися закритою.

Я вкрав цю документацію… дійшла інформація,

– так походження інформації пояснив Гец.

Ці численні листи, ініціювання кримінальних проваджень і залучення третіх осіб виглядають як затягування великого та важливого для міста проєкту.

"Даний громадянин точно діє в інтересах підрядника. Він володіє, на превеликий жаль, всією конфіденційною інформацією по контракту, що є теж забороненою практикою. Він володіє і фіксував факт того, що він володіє всією проектно-кошторисною документацією, яку на сьогоднішній момент підрядник нам досі не передав. І він, по суті, в інтересах Control Process намагається оскаржити всі рішення Львівської міської ради, виконавчого комітету обласної військової адміністрації в частині погодження проєктно-кошторисної документації", – повідомили в ЛКП "Зелене місто".

Яка ситуація із заводом зараз?

Судова тяганина з підрядником не новина для Львівської міської ради.

За словами Олександра Єгорова, місто має декілька кейсів у комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, і в найближчі місяці відбудеться заслуховування справи по суті, а команда ЛКП працює над усіма позовними вимогами підрядника, який, на думку міста, незаконно провів доарбітражні спори у вигляді так званого ДАБу, і відповідно всі ці дії будуть оскаржені в суді.

Плюс ми ведемо так само певні стратегії, про які ми сьогодні не можемо говорити в розрізі примушення до виконання самого контракту і так само до стягнення всіх штрафних санкцій підрядника,

– додав Єгоров.

Станом на сьогодні підрядник отримав 29 мільйонів євро, а ще орієнтовно 11 мільйонів залишається, при цьому, як зазначають у "«Зеленому місті", ЄБРР поки не реагує надто активно на ці порушення.

"Ми би хотіли від даної установи більших активностей. Особливо в той момент, коли ми являємося їхніми клієнтами, на відміну від того, коли підрядник є виконавцем робіт. і тим, хто отримав можливість заробити кошти. Ми відстоюємо позицію міста в частині того, що нам ніхто ті кошти не подарував, а нам ці кошти позичили, які ми маємо віддавати", – наголосив Єгоров.

Завод мав бути зведений у жовтні 2025. Це ключова дата, зафіксована в контракті. Лютий 2026 завершився. Але завод усе ще не став екологічним рішенням для міста, що так сильно його потребує.

Я дуже часто сюди приїжджаю і жодного разу не бачила тут активної будови. І кожного разу, коли я пану Кшиштофу ставлю питання, де люди, він каже: "А це сьогодні їх не було!". Якось так виходить, що кожного разу, коли ми сюди приїжджаємо, їх чомусь нема. Тобто їх там 5 – 10 людей ходять. Об'єктивно я тут серйозних робіт не спостерігала вже, напевне, з рік,

– розповіла голова комісії фінансів та планування бюджету Львівської міської ради.

Як повідомляють у мерії, вже надіслали повідомлення до банку‑гарантера з вимогою стягнути 3,6 мільйона євро гарантії, а Олександр Єгоров додав, що місто точно добудує завод, сподіваючись зробити це дуже скоро, і що компанія "Control Process" максимально швидко сплатить штрафні санкції, завдяки чому об'єкт буде реалізований значно якісніше, ніж передбачено проєктом.

Ми зобов'язані показати приклад для всіх українських громад. І ми це зробимо, як би нам це складно не було. Тому…коли ти очікував, що завод уже буде працювати, восени вже мав працювати. А він не працює! Штрафні санкції рахуються кожного дня. Тобто ми не дамо втратити жодної гривні з місцевого бюджету,

– резюмував Садовий.