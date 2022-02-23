Директор львівської школи привласнив майже 300 тисяч гривень, виділених на ремонт

Правоохоронці повідомили про підозру директору Львівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. За інформацією слідства, він разом зі своїм співучасником привласнив майже 300 тисяч гривень, які виділили на ремонт закладу.

Директора школи та керівника компанії-підрядника викрили слідчі відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності та оперативники відділу захисту інтересів суспільства та держави. Зловмисникам загрожує в'язниця.

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Директор привласнив майже 300 тисяч гривень

Правоохоронці встановили, що у 2019 році директор Львівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи уклав договір з керівником компанії-підрядника, 35-річним червоноградцем. Він стосувався проведення реконструкції спортивного залу закладу.

Вартість виконаних робіт у документах значно завищили. Керівництво спортшколи переказало на рахунок підприємства гроші. Так, зловмисники незаконно отримали 272,5 тисячі гривень.



Директори школи та компанії-підрядника привласнили 272 тисячі гривень / Фото поліції Львівщини

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Зловмисникам повідомили про підозру

Слідчі 22 лютого повідомили керівнику компанії-підрядника про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу:

"привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем";

"службове підроблення, вчинене групою осіб".

Максимальне покарання, яке загрожує чоловіку, – до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

Своєю чергою, у січні директору школи оголосили підозру в зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.