Директора школы и руководителя компании-подрядчика разоблачили следственные отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности и оперативники отдела защиты интересов общества и государства. Злоумышленникам грозит тюрьма.

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Директор присвоил почти 300 тысяч гривен

Правоохранители установили, что в 2019 году директор Львовской областной детско-юношеской спортивной школы заключил договор с руководителем компании-подрядчика 35-летним красноградцем. Он касался проведения реконструкции спортивного зала заведения.

Стоимость выполненных работ в документах значительно завышена. Руководство спортшколы перевело на счет предприятия деньги. Так злоумышленники незаконно получили 272,5 тысяч гривен.

Директора школы и компании-подрядчика присвоили 272 тысяч гривен / Фото полиции Львовщины

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Злоумышленникам сообщили о подозрении

Следователи 22 февраля сообщили руководителю компании-подрядчика о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса:

"присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением";

"служебный подлог, совершенный группой лиц".

Максимальное наказание, которое грозит мужчине, – до 8 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

В свою очередь, в январе директору школы объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. В настоящее время правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пробуют установить все происшествия преступления.