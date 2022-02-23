Директора школи та керівника компанії-підрядника викрили слідчі відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності та оперативники відділу захисту інтересів суспільства та держави. Зловмисникам загрожує в'язниця.

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Директор привласнив майже 300 тисяч гривень

Правоохоронці встановили, що у 2019 році директор Львівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи уклав договір з керівником компанії-підрядника, 35-річним червоноградцем. Він стосувався проведення реконструкції спортивного залу закладу.

Вартість виконаних робіт у документах значно завищили. Керівництво спортшколи переказало на рахунок підприємства гроші. Так, зловмисники незаконно отримали 272,5 тисячі гривень.

Директор львівської школи привласнив 300 тисяч гривень, які виділили на ремонт
Директори школи та компанії-підрядника привласнили 272 тисячі гривень / Фото поліції Львівщини

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Зловмисникам повідомили про підозру

Слідчі 22 лютого повідомили керівнику компанії-підрядника про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу:

  • "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем";
  • "службове підроблення, вчинене групою осіб".

Максимальне покарання, яке загрожує чоловіку, – до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

Своєю чергою, у січні директору школи оголосили підозру в зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.