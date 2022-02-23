Директора школи та керівника компанії-підрядника викрили слідчі відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності та оперативники відділу захисту інтересів суспільства та держави. Зловмисникам загрожує в'язниця.
Цікаво "Ваші родичі в біді": на Харківщині шахраї ошукали стареньких на шалені суми
Директор привласнив майже 300 тисяч гривень
Правоохоронці встановили, що у 2019 році директор Львівської обласної дитячо-юнацької спортивної школи уклав договір з керівником компанії-підрядника, 35-річним червоноградцем. Він стосувався проведення реконструкції спортивного залу закладу.
Вартість виконаних робіт у документах значно завищили. Керівництво спортшколи переказало на рахунок підприємства гроші. Так, зловмисники незаконно отримали 272,5 тисячі гривень.
Директори школи та компанії-підрядника привласнили 272 тисячі гривень / Фото поліції Львівщини
Зауважте Брав "винагороду" за підтвердження хвороб: посадовця львівської лікарні спіймали на хабарі
Зловмисникам повідомили про підозру
Слідчі 22 лютого повідомили керівнику компанії-підрядника про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу:
- "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем";
- "службове підроблення, вчинене групою осіб".
Максимальне покарання, яке загрожує чоловіку, – до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.
Своєю чергою, у січні директору школи оголосили підозру в зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину.