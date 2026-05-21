Самі себе дивуємо, – Садовий розсекретив, яку суму Львів віддасть на ЗСУ у 2026

Від початку 2026 року Львів уже віддав на потреби ЗСУ 500 мільйонів гривень. До кінця року місто витратить ще 500 мільйонів. Тобто за цей рік місто виділить на Сили оборони України понад 1 мільярд гривень.

Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив 24 Каналу, що допомога українській армії – це пріоритет номер один. Адже відомо, що станом на зараз на фронті перебуває 58 тисяч львів'ян.

"Вже понад 500 мільйонів ми витратили у цьому році на підтримку військових. Це ті кошти, про які хтось каже: "Тут дорогу, хідник не зробили, щось не побілили". Ще мінімум 500 мільйонів ми витратимо у цьому році. Ми зобов'язані, тому що кожна родина відправила когось на війну, треба підтримувати своїх. Інших пріоритетів немає", – підкреслив він.

Зверніть увагу! У 2024 році з коштів платників податків Львів спрямував понад 1, 1 мільярда гривень на підтримку ЗСУ. У 2025 році Львівська громада виділила понад 1,1 млрд грн на підтримку Сил оборони України.

Як Львів допомагає ЗСУ?

Андрій Садовий розповів, що зараз важливо вибудовувати ветеранську інфраструктуру. Фактично кожна людина у громаді відправила когось на фронт. Коли захисники та захисниці повернуться додому, мають працювати ветеранські центри, реабілітація і так далі.

Серед спеціалістів комунальних підприємств Львова воює приблизно 20% хлопців. На жаль, є багато втрат. Також на фронті перебуває багато працівників міської ради. Зокрема, секретар ради Львівської міської ради Маркіян Лопачак. З війни повернувся заступник міського голови з питань ветеранів Андрій Жолоб. У родині міського голови воює брат дружини Катерини, а племінник втратив ногу.

У нас є дуже багато напрацювань щодо нових систем дронів, антидронових систем. У Львові ми їх не виробляємо, у нас немає жодних виробництв, є за межами міста. Ми постачаємо усе це для ЗСУ, витрачаємо чи не найбільше коштів з місцевого бюджету,

– сказав мер.

Також варто розуміти, що коли закінчиться війна, то росіяни будуть витрачати мільярди на пропаганду, щоб ділити українців. Тому у 2026 році у школах Львова почнуть проводити уроки інформаційної грамотності для дітей. Якщо ці програми добре запрацюють у львівських освітніх закладах, то перейдуть і на інші міста.

Загалом Львів є інноватором у багатьох сферах: у медицині, освіті, реабілітації. Згодом цей досвід передають колегам з інших міст, які щотижня приїжджають до Львова на навчальні програми.

Ми самі себе дивуємо. Тому що часто на початку повномасштабного вторгнення питали: "Скільки ви протримаєтесь? Місяць, два, три, п'ять, шість, сім?". Зараз вже не питають, бо зрозуміли, що українці – це особлива нація. Ми сьогодні така стиснута пружина. Що буде потім – важко передбачити,

– наголосив Садовий.

Ініціатива "Помста Лева": що відомо?

Львів допомагає українським захисникам у межах ініціативи "Помста Лева". Мовиться про бригади, які мають львівське коріння, та ті, де служать львів'яни.

Мер Андрій Садовий поділився, що у Львові зупинили будь-які серйозні роботи. Якщо є вільні кошти, то міська рада щотижня спрямовує їх на купівлю озброєння, різних мілітарних речей, на усе, що потрібно українській армії.

Водночас гуманітарні потреби Львів закриває в основному за кошти благодійних організацій, кредитні кошти. Зокрема, є тривала співпраця з європейськими інституціями.