У двох населених пунктах Львівщини виявили сказ

У Буську та Журатині на Львівщині виявили сказ. Хворобу знайшли за допомогою обстежень у мозку лисиці. У населених пунктах до 24 жовтня оголошували карантин.

Карантин у Буську та Журатині вводили на три дні. Це робили для того, щоб оцінити епізоотичну ситуацію в населених пунктах.

Зверніть увагу Дитина не могла встати з ліжка: на Львівщині у родини забрали косулю, яка нападала на людей

Сказ знайшли в лисиці

З 24 до 31 жовтня проводять подвірний обхід та вакцинацію сприйнятливих до сказу тварин у Буську та Журатині. З жителями населених пунктів організовують санітарні роз'яснювальні роботи щодо виховання собак та котів.

Причиною цих заходів став можливий сказ в мазках з головного мозку лисиці. Його відібрали 21 жовтня у Буську.

Останні випадки сказу в тварин

8 жовтня на Волині оголосили карантин через сказ. Хворобу виявили у лисиці, яка загинула від удушення місцевого собаки. У селищі розпочалася вакцинація від сказу усіх домашніх тварин. Окрім того, людей, які контактували з лисицею, направили до лікарів. Карантин діятиме 2 місяці.

У селищі Межиріччя на Львівщині 5 серпня у кота підтвердили сказ. Сталося це вперше за 10 років. Через це у Червонограді та прилеглих територіях з 30 липня запровадили карантинні обмеження.