Карантин у Буську та Журатині вводили на три дні. Це робили для того, щоб оцінити епізоотичну ситуацію в населених пунктах.

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Сказ знайшли в лисиці

З 24 до 31 жовтня проводять подвірний обхід та вакцинацію сприйнятливих до сказу тварин у Буську та Журатині. З жителями населених пунктів організовують санітарні роз'яснювальні роботи щодо виховання собак та котів.

Причиною цих заходів став можливий сказ в мазках з головного мозку лисиці. Його відібрали 21 жовтня у Буську.

Зверніть увагу! Сказ — гостра контактна інфекційна хвороба, яку спричинює вірус сказу. Перші ознаки хвороби майже завжди проявляються на місці укусу. Білий рубець нерідко припухає, червоніє, стає болючим, свербить. Постраждалого треба одразу госпіталізувати, бо згодом настає безсоння та збудження. Потім в людини підвищується температура тіла до 42°С і невдовзі настає смерть.

Останні випадки сказу в тварин